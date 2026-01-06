Il capo della Curva Sud del Milan Marco Pacini è stato daspato: non potrà accedere agli stadi per cinque anni

Un altro capo della Curva Sud del Milan, Marco "Pacio" Pacini, non potrà partecipare alle partite della squadra. Nei suoi confronti è stato emanato un daspo che, per cinque anni, lo terrà fuori da tutte le manifestazioni sportive.

Dopo che, tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, la direzione distrettuale antimafia della Procura di Milano ha scoperchiato un sistema criminale che coinvolgeva i vertici delle tifoserie di Inter e Milan azzerando i vertici per entrambe le curve, Pacini – fedelissimo di Luca Lucci – è stato promosso da vocalist e a leader della Sud.

Il nome di Pacio è apparso su diverse informative della squadra mobile, ma non è mai stato formalmente indagato. Adesso, stando a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, sarebbe tra gli iscritti al registro degli indagati in uno dei filoni dell'inchiesta che a giugno 2025 ha portato alla condanna in primo grado a dieci anni di reclusione per l'ex capo Lucci e quello della Nord, Andrea Beretta.

A questa notizia, si aggiunge il nuovo daspo di cinque anni che gli è stato notificato nei giorni scorsi dalla Questura di Milano. Si tratta del terzo provvedimento di questo tipo. Uno gli era stato notificato nel 2014 ed era poi scaduto nel 2017. Il Milan poi lo aveva inserito nella balck list impedendogli di fatto l'accesso a San Siro. Una decisione scaturita dal fatto che, durante la Coppia Italia contro il Bologna, si sarebbe posizionato alla testa del corteo che sorreggeva lo striscione "Ultras liberi".

Durante la partita contro il Monza, si sarebbe poi reso "promotore della contestazione durante la la quale venivano scandite invettive nei confronti dei rappresentanti della società e veniva contestata la posizione del Milan nel procedimento". Da qui, la decisione della società del Milan.

Nonostante questo limite, il Pacio poteva partecipare alle manifestazioni sportive in trasferta. Adesso, però, con la decisione del Questore di Milano non potrà fare nemmeno quello.