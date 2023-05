Incentivi auto elettriche 2023 in Lombardia, a chi spetta e come funziona il bando Rinnova Autovetture A partire dal 4 maggio e fino al 31 ottobre 2023 è possibile usufruire del contributo previsto da Regione Lombardia per l’acquisto di auto a basse emissioni. Tutti i residenti possono fare domanda per ricevere gli incentivi previsti dal bando Rinnova Autovetture.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

A partire dal 4 maggio 2023 è possibile fare domanda per il bando Rinnova Autovetture 2023 in Lombardia. Tutti i residenti in uno dei comuni della regione potranno usufruire del contributo dedicato al rinnovamento del parco auto. La scadenza è fissata per le ore 12 del 31 ottobre 2023, oppure fino all'esaurimento della dotazione finanziaria prevista per quest'anno che ammonta a 11 milioni e 848mila euro.

Chi intende usufruirne, non dovrà far altro che rivolgersi a uno dei venditori o delle concessionarie indicate nel bando della regione. Una volta prenotata l'auto, di nuova immatricolazione o comunque immatricolata dopo il primo gennaio 2022, ci penserà il venditore a presentare la domanda per il rimborso.

Come funziona il bando Rinnova Autovetture 2023

Il bando è stato pensato per incentivare la sostituzione dei veicolo più inquinanti con altre a zero o bassissime emissioni. Per le vetture alimentate esclusivamente a benzina di classe emissiva fino a Euro 2 incluso o diesel fino a Euro 5 incluso è prevista la radiazione.

Altrimenti, sarà comunque possibile acquistare senza radiazione un'autovettura elettrica pura o alimentata a idrogeno, anche se il contributo ricevuto sarà minore.

A chi spettano gli incentivi auto in Lombardia

Tutti i cittadini residenti in Lombardia potranno beneficiare del contributo. Ognuno, però, può presentare una sola domanda.

L'unico requisito è che la residenza in un Comune appartenente alla regione debba essere posseduta al momento della presentazione della domanda.

Come fare domanda per ottenere gli incentivi auto in Lombardia

La domanda di partecipazione avviene esclusivamente online sulla piattaforma Bandi online. L'intera procedura è gestita dal venditore-concessionario abilitato e si perfeziona con la prenotazione del contributo al momento della presentazione dell'ordine di acquisto del veicolo.

Quello che il cittadino beneficiario dovrà fare sarà firmare la domanda generata dal sistema e conservare l'originale sottoscritta. Sarà poi il venditore a inserire i dati necessari. La richiesta di prenotazione del contributo dovrà essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo da parte del cittadino.

Quali auto è possibile acquistare

L'incentivo è destinato all'acquisto di vetture con bassissimi valori di emissione di polveri sottili PM10 e NOX, ossidi di azoto. Inoltre, si potranno acquistare le auto solo di nuova immatricolazione o immatricolate successivamente al primo gennaio 2022 e intestate a un venditore o concessionario.

Come indicato nella tabella inserita nel bando, il contributo per l'acquisto di autovetture a zero emissioni, quindi o elettrico puro o idrogeno è di 4mila euro per auto dal prezzo di listino inferiore ai 45mila euro. Altrimenti, mille euro senza la radiazione del vecchio veicolo.

Per quanto riguarda le auto con emissioni di Co2 inferiori a 60 grammi per chilometro e con emissione di Nox inferiore agli 85,8 milligrammi per chilometro (quindi Euro 6D benzina, metano, gpl o ibride) il contributo è di 2.500 euro per auto dal prezzo di listino inferiore ai 45mila euro. L'incentivo è di 2mila euro se l'emissione di Nox è inferiore a 126 milligrammi per chilometro (Euro 6D diesel).

Per l'acquisto di vetture con emissioni di Co2 comprese tra 60 e 120 grammi per chilometro, invece, se i Nox emessi sono inferiori agli 85,8 mh/km, il contributo è di 2mila euro per auto dal prezzo di listino inferiore ai 35mila euro. Altrimenti, con Nox inferiore a 126 mg/km, il contributo è di 1.500 euro.

L'elenco dei concessionari abilitati

L'elenco dei venditori e dei concessionari abilitati è stato pubblicato come allegato al bando sul sito di Regione Lombardia. Si tratta di rivenditori presenti in ogni provincia lombarda e anche in alcune di quelle confinanti, come Reggio Emilia, Piacenza, Alessandria, Modena, Torino e Ferrara.