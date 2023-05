Bandiere blu 2023 anche in Lombardia: quali sono le località sul lago più pulite Le località italiane a soddisfare tutti i criteri da bandiera blu sono 226: tre sono anche in Lombardia.

Anche la Lombardia ha le sue bandiere blu. Ad aggiudicarsi il riconoscimento per la qualità dell'ambiente sono tre località Bresciane, Toscolano-Maderno, Gardone Riviera e Sirmione.

La bandiera blu è assegnata alle località marine e lacustri sulla base della pulizia delle acque, la gestione dei rifiuti, le aree verdi e le piste ciclabili, i servizi sulle spiagge e nel comune, le strutture alberghiere e altro. Le località italiane a soddisfare tutti i criteri sono 226, ovvero 16 in più rispetto alle 210 dello scorso anno. Ad assegnare questo prestigioso riconoscimento è l'organizzazione non governativa per l'educazione alla sostenibilità Fee (Foundation for Environmental Education): l'ong è presente in 81 paesi.

Quali sono le località da bandiera blu

Di seguito, ecco l'elenco completo (suddiviso per regioni) delle spiagge che hanno ottenuto quest'anno la Bandiera Blu 2023:

Liguria

Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia e Diano Marina, Laigueglia, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze, Sori, Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia, Framura, Bonassola, Levanto, Lerici e Ameglia.

Puglia

Isole Tremiti, Rodi Garganico, Peschici, Vieste e Zapponeta, Margherita di Savoia e Bisceglie, Polignano a Mare e Monopoli, Fasano, Ostuni e Carovigno, Ginosa, Castellaneta, Leporano, Maruggio, Melendugno, Castro, Salve, Ugento, Gallipoli e Nardò.

Toscana

Carrara e Massa, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore e Viareggio, Pisa, Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino e Marciana Marina, Follonica, Castiglione della Pescaia, Grosseto e Orbetello.

Campania

Vico Equense, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense, Anacapri, Positano, Capaccio Paestum, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Ispani e Vibonati.

Calabria

Tortora,Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Trebisacce e Villapiana, Cirò Marina, Melissa, Isola di Capo Rizzuto, Sellia Marina, Catanzaro e Soverato, Tropea, Caulonia, Roccella Jonica e Siderno.

Sardegna

Badesi, Castelsardo, Sorso, Sassari, Santa Teresa Gallura, Aglientu, Trinità d’Agultu e Vignola, La Maddalena, Palau, Budoni, Oristano, Tortolì, Bari Sardo, Quartu Sant’Elena, Sant’Antioco a sud della Sardegna.

Sicilia

Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Lipari e Tusa, Menfi, Modica, Ispica, Pozzallo e Ragusa.

Emilia Romagna

Comacchio, Ravenna e Cervia, Cesenatico, Gatteo e San Mauro Pascoli, Bellaria Igea Marina, Riccione e Misano Adriatico.

Lazio

Trevignano Romano, Anzio, Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta e Minturno.

Trentino Alto-Adige

Bedollo, Baselga di Pinè, Pergine Valsugana, Tenna, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Lavarone, Levico Terme, Sella Giudicarie e Bondone.

Veneto

San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia e Chioggia, Rosolina e Porto Tolle.

Abruzzo

Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi, Pescara, Francavilla al Mare, Fossacesia, Vasto, San Salvo, Villalago.

Basilicata

Maratea, Bernalda, Pisticci, Policoro e Nova Siri.

Piemonte

Cannobio, Cannero Riviera, Verbania, San Maurizio D’Opaglio e Gozzano.

Molise

Termoli e Campomarino.

Lombardia

Toscolano-Maderno, Gardone Riviera e Sirmione.

Friuli Venezia Giulia

Grado e Lignano Sabbiadoro.

Marche

Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo, Senigallia, Ancona, Sirolo, Numana, PortoRecanati, Potenza Picena, Civitanova Marche, Fermo, Porto San Giorgio, Altidona, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto.