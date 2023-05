Incendio Vigevano, va a fuoco fabbrica di gomma. Il sindaco: “Restate in casa” Dal pomeriggio di oggi brucia la storica Ilga Gomma di Vigevano in provincia di Pavia. Dieci squadre di vigili del fuoco a lavoro. Le autorità invitano i cittadini a non aprire le finestre e ad evitare di stazionare all’aperto.

A cura di Redazione Milano

Dal pomeriggio di oggi – sabato 6 maggio – brucia la fabbrica della Ilga Gomma, storica azienda di Vigevano che produce calzature dal 1953. Dal capannone, che sorge nella zona industriale, del comune in provincia di Pavia, si alza una colonna di fumo nero e denso visibile da tutta la città e a chilometri di distanza, mentre un odore acre ha invaso il circondario. Per facilitare le operazioni di spegnimento si è resa necessaria la chiusura al traffico della strada statale 494, che passa proprio nei pressi dello stabilimento industriale.

Sono a lavoro dieci squadri di vigili del fuoco con diversi automezzi e autobotti. Rinforzi sono arrivati anche dal comando di Milano. Il sindaco Andrea Ceffa ha invitato i cittadini a limitare gli spostamenti all'aria aperta: "Sono in stretto contatto con Arpa Lombardia e Ats al fine di emettere un'ordinanza specifica. In via precauzionale chiudere tutte le finestre ed evitare di recarsi in luoghi aperti".

"Nei pressi del luogo dove è divampato l'incendio è presente anche il Gruppo Base di Arpa Lombardia con l'obiettivo di effettuare le prime rilevazioni sulla qualità dell'aria. E' stato attivato anche il Gruppo specialistico della nostra Agenzia, al fine di installare un campionatore ad alto volume per il monitoraggio continuo dei microinquinanti, trattandosi di area ad intensità abitativa relativamente alta", si legge in una nota sul sito di Arpa Lazio.