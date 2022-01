Incendio sul monte Maddalena a Brescia, fiamme vicino alle case: vigili del fuoco ancora in azione Un incendio è divampato sul monte Maddalena, vicino Brescia. Le fiamme ardono dal pomeriggio di ieri e sono arrivate vicino alle prime case: prosegue anche nella mattinata odierna l’intervento dei vigili del fuoco.

A cura di Francesco Loiacono

L’incendio sul monte Maddalena (Foto Facebook)

Sono ancora in corso, anche nella mattinata di oggi, martedì 18 gennaio, le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato nel pomeriggio di ieri sul monte Maddalena a Brescia. Il rogo è partito attorno alle 15.30 di ieri per cause ancora da accertare tra il settimo e l'ottavo tornante di via Maddalena, la strada che sale lungo l'altura. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle precipitazioni pressoché assenti negli ultimi giorni, si sono spinte sia verso monte sia verso valle, arrivando a poche centinaia di metri dalle prime case che si trovano sul versante di viale Bornata.

L’incendio nel pomeriggio di ieri (Foto: Facebook)

Intervenuto anche un elicottero, ma l'incendio non è ancora stato spento

Per i residenti della zona è stata una nottata di preoccupazione, anche se il lavoro dei vigili del fuoco è stato incessante e prosegue tuttora. Nella serata di ieri era stato il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, a fornire aggiornamenti sul rogo: ieri in soccorso ai vigili del fuoco è intervenuto anche un elicottero autorizzato al pescaggio d'acqua dal parco delle Cave, su richiesta della protezione civile della Provincia di Brescia. L'intervento dell'elicottero non è però bastato a spegnere il rogo: sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco di Brescia che coordinano l'intervento, la protezione civile della Provincia e alcune squadre specializzate nell’antincendio boschivo del Gruppo Valcarobbio e di Nave. "Grazie a tutti coloro che stanno collaborando per arginare e spegnere il fuoco", ha scritto il sindaco Del Bono sul proprio profilo Facebook, pubblicando un'inquietante foto della lingua di fuoco sul fianco della montagna che continua ad ardere rendendo acre l'aria in tutta la zona che si trova vicina all'incendio.