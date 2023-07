Incendio nella Rsa, un testimone: “Trombe da stadio per dare l’allarme” Nuovi dettagli sull’incendio divampato nella Rsa milanese: appesi alle pareti “avvisatori acustici” simili a trombe da stadio da suonare in caso di emergenza.

A cura di Fabrizio Capecelatro

"Trombe simili a quelle da stadio" per dare l'allarme in caso di incendio o di altre emergenze all'interno della struttura. È quando emerso dalla testimonianza di un amico di uno degli ospiti della Rsa Casa per Coniugi di Milano, dove nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 luglio è scoppiato un rogo che ha portato alla morte di 6 persone e ne ha intossicate altre 81.

Il sistema di allarme era guasto da un anno e mezzo

Quando le fiamme sono divampate all'interno della camera 605, al primo piano della casa di riposo, non è scattato alcun allarme. L'impianto di rilevazione dei fumi all'interno della Rsa era fuori uso ormai da un anno e mezzo, tra guasti e un'interdittiva della Procura che ha bloccato la gara d'appalto. In attesa della riparazione, mi problema era stato arginato dalla società Proges Parma, che gestisce la struttura, con un addetto specializzato nell'antincendio durante i turni notturni. È stato lui, insieme alla receptionist di turno, a intervenire per primo poco dopo l'una di notte, rispondendo alla richiesta di aiuto di una delle ospiti.

Il guasto era segnalato, all'interno della Rsa, da diversi volantini affissi alle pareti, firmati dalla direttrice Claudia Zerletti. Accanto ai fogli erano stati appesi anche degli "avvisatori acustici", trombe simili a quelle da stadio, da suonare in caso di emergenza per avvertire ospiti e personale.

Le trombe da stadio come allarme

A confermare la presenza degli avvisatori acustici è stato Roberto Tomiroti, amico di Cesare, uno degli ospiti della Rsa sopravvissuto all'incendio. "Avevo notato le trombe simili a quelle da stadio messe per avvisare se fosse scoppiato un incendio o per dare un allarme. Erano appese alle pareti" ha dichiarato l'uomo, secondo quanto riferito dall'Ansa. A Tomiroti tutto ciò è sembrato "strano" e ha pensato subito che fosse dovuto al fatto che "mancava un sistema di allarme adeguato. Sono rimasto sorpreso da quello che è successo, non mi aspettavo che gli impianti antincendio non fossero funzionanti".