Incendio nella centrale termoelettrica di Tavazzano, impegnate due squadre dei vigili del fuoco Un trasformatore della centrale termoelettrica di Tavazzano ha preso fuoco questa notte. Le operazioni di spegnimento hanno coinvolto due squadre di vigili del fuoco che sono state operative fino a questa mattina a causa anche delle lunghe operazioni di raffreddamento. Poche ore dopo i vigili del fuoco sono stati impegnati in un’altra operazione sempre nel Lodigiano dove è andato a fuoco un ripetitore telefonico.

A cura di Redazione Milano

Fonte foto: Vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte a Tavazzano, nel Lodigiano per un incendio nella centrale termoelettrica, dove è andato in fiamme un trasformatore. Le due squadre intervenute sul posto sono state in azione fino a questa mattina per lo spegnimento e le lunghe operazioni di raffreddamento dell’impianto. Le fiamme sono state contenute con due mezzi: autopompa e autobotte. Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato allo scoppio dell'incendio. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe un evento accidentale. Prima di gettare l'acqua sul trasformatore, è stato necessario attendere lo spegnimento della corrente elettrica. Per raffreddare l'impianto coinvolto sono state necessarie delle ore.

Vigili del fuoco impegnati anche in un altro rogo vicino

Sempre nella mattina di oggi, venerdì 13 agosto, intorno alle cinque, i pompieri del distaccamento di Sant'Angelo sono intervenuti, con autopompa, autoscala e jeep anche a Zelo Buon Persico, sempre nel Lodigiano, in linea d'aria molto vicino alla zona dell'incendio nella centrale termoelettrica. La chiamata è arrivata perché in via XX settembre ha preso fuoco un ripetitore telefonico che si trovava sulla sommità di un palo. Anche se il rogo era più contenuto rispetto a quello del trasformatore, ci sono volute comunque delle ore per gli operatori dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.

Ancora da accertare le dinamiche dell'incendio, anche se sembrerebbe avere avuto un ruolo importante la temperatura parecchio elevata di questi giorni. Non si esclude comunque nessuna pista. Sono state infatti acquisite le immagini di videosorveglianza presenti nei dintorni.