Incendio nel palazzo che affaccia sul mercato di Broni: donna morta soffocata dal fumo Un’anziana di 98 anni è morta nell’incendio. Stando a quanto si apprende, il rogo è scoppiato all’interno della cucina e il fumo ha provocato il decesso per asfissia della 98enne.

A cura di Enrico Tata

Un incendio è divampato all'interno di un appartamento a Broni, nell'oltrepò Pavese, provincia di Pavia. Un'anziana di 98 anni è morta nell'incendio. Stando a quanto si apprende, il rogo è scoppiato all'interno della cucina e il fumo ha provocato il decesso per asfissia della 98enne. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 per cercare di salvare la donna, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco, che si sono occupati di spegnere l'incendio. A lanciare l'allarme sono stati i commercianti del mercato di Broni, che si sono allarmati e preoccupati vedendo fuoriuscire una colonna di fumo nero e denso dal secondo piano del palazzetto di via Emilia. Il genero dell'anziana donna deceduta, che gestisce una gioielleria nelle vicinanze del palazzo, ha chiamato anch'egli i pompieri. Una squadra è arrivata sul posto per spegnere le fiamme, ma una volta all'interno dell'appartamento i vigili del fuoco non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della signora. Le cause dell'incendio sono tuttora incerte. Forse l'anziana si è dimenticata un fornello del gas acceso, ma anche questa ipotesi è ancora tutta da verificare.

Le fiamme sono divampate, stando a quanto si apprende, intorno alle 10,30 di oggi, domenica 5 dicembre. Nella piazzetta sottostante era in corso il consueto mercato domenicale e per questo, come detto, gli ambulanti si sono accorti subito dell'incendio scoppiato all'interno dell'appartamento al secondo piano del palazzetto. "Il fumo sulle scale era troppo denso, non si riusciva a respirare neppure con la normale mascherina e non si vedeva nulla, non sono riuscito a raggiungere la porta dell'appartamento, ho dovuto aspettare che arrivassero i vigili del fuoco", ha raccontato un pompiere a Il Giorno.