milano
video suggerito
video suggerito

Incendio nel carcere di San Vittore a Milano, trasferiti d’urgenza circa 250 detenuti

Il trasferimento d’urgenza in altre carceri nel Nord Italia è avvenuto a causa dell’incendio partito da un quadro elettrico, che ha lasciato un intero reparto al buio per ore.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Francesca Del Boca
23 CONDIVISIONI
Immagine

Circa 250 detenuti sono stati trasferiti d'urgenza dal carcere di San Vittore a Milano. La decisione è stata presa nella serata di ieri, sabato 13 dicembre, perché i danni al blocco elettrico che si sono verificati a seguito di un incendio avvenuto in tarda mattinata avrebbero reso di fatto inagibile tutto il terzo reparto.

A renderlo noto sono stati Leo Beneduci e Gennarino De Fazio, segretari generali dell'Osapp e della Uilpa Polizia Penitenziaria. "Duecento detenuti, in massima parte ristretti, per reati legati agli stupefacenti dovranno essere trasferiti con la massima tempestività in altre strutture, anche esterne alla Lombardia", hanno fatto sapere, evidenziando un problema più ampio.

"Qui ci sono inoltre circa 500 unità di Polizia Penitenziaria disponibili, a fronte delle oltre 800 previste. Ma quello che risulta ancora più grave è che alle emergenze e ai disagi legati alla vetustà e alle mancate manutenzioni degli immobili penitenziari, l'unica risposta che viene data è quella di un ulteriore sovraffollamento delle carceri vicine, e in questo caso probabilmente quelle già oberate e inadeguate del Piemonte".

Leggi anche
Trasferiti 44 detenuti dal carcere di Como dopo la rivolta del 13 novembre: cambia anche il direttore

Il guasto si è verificato verso mezzogiorno, quando un principio d’incendio partito da un quadro elettrico ha originato una nube di fumo nero. Grazie all’intervento della polizia penitenziaria e dei vigili del fuoco non si sono registrati feriti o intossicati, ma un intero reparto della struttura è rimasto al buio per ore. Fino alla serata di ieri, quando i detenuti sono stati trasferiti d'urgenza. "Ma il vero cortocircuito è quello del governo che mentre discetta di nuovi posti detentivi e moduli prefabbricati trascura gli istituti sovraffollati e in carente organico di polizia e assistenti sanitari cadono letteralmente a pezzi", sempre la protesta dei sindacalisti.

Attualità
Cronaca
23 CONDIVISIONI
Immagine
La società di Davide Lacerenza fallisce, ma i dipendenti aspettano ancora 100mila euro di risarcimento
Stefania Nobile: "Con Lacerenza è finita perché ho trovato una donna nel nostro letto"
Intervista a Stefania Nobile: "Io le escort le picchiavo, prego Madre Teresa per Davide"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views