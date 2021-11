Incendio in una villetta nel Comasco: intossicati due anziani Una coppia è stata trasportata in ospedale dopo essere stata intossicata nell’incendio della loro villetta nel Comasco: sul posto si sono precipitati immediatamente i vigili del fuoco.

A cura di Giorgia Venturini

Nel primo pomeriggio di oggi domenica 28 novembre un incendio è scoppiato in una villetta in via Mazzini a Cavallasca, in provincia di Como. Subito sono stati chiamati i vigili del fuoco intervenuti sul posto dopo essere stati allertati dai vicini che hanno visto uscire dalla villetta del fumo. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto le fiamme sono divampate dal garage della casa in via Mazzini. In poco tempo tutta l'abitazione era invasa dal fumo tanto che gli anziani che si trovavano all'interno sono rimasti intossicati.

La coppia trasportata in codice giallo in ospedale

Oltre ai vigili del fuoco sono stati allertati anche i sanitari del 118 che hanno subito soccorso la coppia di anziani: marito e moglie sono stati trasportati in codice giallo in ospedale. Qui sono stati visitati, ma non sarebbero in pericolo di vita. Intanto in via Mazzini sono state necessarie alcune ore per spegnere completamente l'incendio e mettere in sicurezza lo stabile. Ora si indaga su quanto accaduto.

Anziano morto nell'incendio della sia casa a Limbiate

Solo una settimana fa una persona è morta e altre nove sono rimaste intossicate nell'incendio di un appartamento a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza. A perdere la vita è stato un uomo di 83 anni: purtroppo i soccorritori al loro arrivo hanno trovato già il cadavere dell'anziano carbonizzato dalle fiamme. Il fumo sprigionatosi dal rogo ha intossicato altri inquilini dello stabile: in nove sono stati medicati dal 118 e alcuni di loro sono stati portati in ospedale, ma nessuno sarebbe in condizioni gravi. Ci sono volute delle ore per spegnere le fiamme: vigili del fuoco e forze dell'ordine sono ancora al lavoro per cercare di capire cosa abbia fatto divampare le fiamme.