Incendio in un appartamento di Milano, evacuato l’edificio: cinque persone intossicate Nella giornata di oggi, martedì 19 dicembre, si è sviluppato un incendio in un appartamento di un edificio di Cologno Monzese (Milano). Cinque persone sono rimaste intossicate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, martedì 19 dicembre, si è verificato un incendio in un edificio che si trova al civico 21 di via Giovanni XXIII a Cologno Monzese (Milano). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evacuato l'edificio: cinque persone sono risultate al momento leggermente intossicate. Oltre ai pompieri, sono intervenuti anche i medici e i paramedici del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia.

Sulla base di quanto rivelato fino a questo momento, le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al quinto piano. Il rogo, in quell'abitazione, è stato spento e si sta procedendo con la messa in sicurezza dell'intera area. Le cause però dell'incendio non si conoscono ancora: sul posto le forze dell'ordine stanno svolgendo i rilevi per capire cosa possa averlo causato.

I vigili del fuoco hanno deciso di evacuare lo stabile per scopo precauzionale. Per il momento non sembrerebbero esserci problemi a livello strutturale.