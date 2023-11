Incendio in un appartamento a Milano, evacuate diverse persone: tra loro, diversi intossicati Nel pomeriggio di oggi, martedì 28 novembre, è esploso un rogo in un appartamento di Milano: diverse persone sono intossicate.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 28 novembre, è esploso un incendio in un appartamento di Milano. Sulla base di quanto diffuso fino a questo momento, sembrerebbero esserci diverse persone intossicate. I pompieri sono al lavoro per domare le fiamme.

Il rogo è esploso nel tardo pomeriggio: i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono stati inviati in via Alessandro Paravia al civico 77. L'incendio sarebbe divampato al primo piano: al momento non si conoscono le cause. Sul posto sono stati inviate cinque squadre di pompieri, per un totale di venticinque uomini. Alcune persone sono state evacuate e altre risultano intossicate.

In totale sono cinque le persone intossicate: quattro sono state portate in codice verde in ospedale. Solo una è stata ricoverata in codice giallo.