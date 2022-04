Incendio in San Babila a Milano, a fuoco cabina elettrica vicino alla metro: blackout nelle vie vicine Un incendio è scoppiato ieri a San Babila, Milano: il rogo è stato causato da un corto circuito in una cabina elettrica. Le fiamme hanno interessato l’area vicino alla metro: distrutto un dehors.

A cura di Ilaria Quattrone

Le immagini postate su Instagram (Fonte:Milanobelladadio)

Incendio a San Babila a Milano: nella tarda serata di ieri, domenica 3 aprile, le fiamme hanno devastato il dehors di un bar sotto i portici e spaventato i cittadini che si trovavano in zona. Stando alle prime informazioni, sembrerebbe che il rogo sia stato innescato da un corto circuito di una cabina elettrica. Sul posto i vigili del fuoco che si sono messi subito all'opera per spegnerlo.

Le fiamme scatenate da un corto circuito

Il corto circuito ha riguardato il quadro di trasformazione dell'energia elettrica dell'alta tensione: la cabina – che viene definita primaria – si trovava in un locale sotterraneo. Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i tecnici dell'azienda A2A. I tecnici hanno provveduto a togliere l'alimentazione elettrica: c'è stato quindi un black out in tutta la zona. Per fortuna non è stato necessario l'intervento del personale sanitario del 118 perché non si sono registrate né persone ferite né intossicate.

Incendio a San Babila (Fonte: Milanobelladadio)

Le fiamme divampate vicino alla fermata della metro

Le fiamme sono divampate in un'area molto vicina alla fermata della metro: secondo alcune testimonianze, il fumo sarebbe uscito proprio vicino all'uscita della metro di Corso Venezia. Le fiamme, in questo modo, hanno poi raggiunto il dehors. La fermata è stata temporaneamente chiusa, ma non sono stati creati disagi per i cittadini: la linea infatti ha continuato a funzionare fino alla conclusione del servizio. Sui social sono stati postati diversi video: nella nota pagina Instagram, Milanobelladadio, è possibile vedere la colonna di fumo generata dalle fiamme che in poca tempo hanno devastato l'area.