Incendio in pieno centro a Milano: in fiamme appartamento di 300 metri quadri, nessun ferito Incendio in pieno centro a Milano. Questa mattina un rogo è divampato all’ultimo piano di un palazzo in via Chiaravalle: i vigili del fuoco hanno fatto evacuare l’edificio per spegnere le fiamme. Non ci sono stati feriti.

A cura di Francesco Loiacono

I vigili del fuoco in azione

Un incendio nel pieno centro di Milano ha destato questa mattina non poca preoccupazione tra i residenti della zona. Il rogo è divampato attorno alle 8.30 di oggi, domenica 13 febbraio, in un appartamento all'ultimo piano di un palazzo in via Chiaravalle, tra via Larga e l'Università Statale. Non è chiara la causa dell'incendio, che è stato comunque domato nel giro di poco tempo dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. I pompieri sono intervenuti con un'autoscala e altri mezzi di supporto: hanno fatto evacuare per precauzione lo stabile e hanno poi proceduto con le operazioni di spegnimento.

Non ci sono stati feriti: in corso gli accertamenti sulle cause del rogo

L'incendio ha interessato un appartamento di 300 metri quadri nel sottotetto del palazzo, all'ultimo piano, con un affaccio sul cortile interno. Dal rogo si era sprigionata un'alta colonna di fumo ben visibile in tutta la zona del centro storico e anche altrove, considerando anche le odierne condizioni meteo, con cielo limpido. L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona: fortunatamente non risultano feriti né intossicati. Adesso si dovrà cercare di capire cosa abbia provocato l'incendio: al momento i vigili del fuoco non si sono sbilanciati sulle cause.