Incendio al liceo linguistico Virgilio di Milano: evacuata l’intera scuola Un incendio si è sviluppato in una scuola di Milano: l’intera scuola è stata fatta evacuare.

A cura di Ilaria Quattrone

Un incendio è esploso al liceo linguistico Virgilio di Milano: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non ci sarebbero persone ferite o intossicate, ma l'intero edificio è stato fatto evacuare. Il rogo non sembrerebbe essere di natura dolosa, ma le indagini sono ancora in corso.

Le fiamme sviluppatesi nei locali caldaie

L'incendio è esploso nella giornata di oggi, giovedì 1 dicembre 2022, intorno alle 11.45. I vigili del fuoco sono quindi intervenuti in piazza Graziadio Isalia Ascoli. In totale sono state impiegate quattro squadre. Dalle prime notizie circolate, le fiamme sarebbero divampate a causa di uno sversamento di gasolio nei locali delle caldaie. L'incendio è sotto controllo, ma per ragioni di sicurezza sono state fatte uscire gli alunni, il personale docente e amministrativo: nessuno ha riportato ferite o intossicazioni.

Una volta domato, si svolgeranno tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto per poter capire se sia stato causato da un guasto o da altro.

Leggi anche Scoppia un incendio in un appartamento a Milano: ferita una donna e tre vigili del fuoco

L'incendio al Galileo Galilei di Milano

Solo una settimana prima si era sviluppato due incendi in un'altra scuola milanese: all'Itis "Galileo Galilei" di Milano. Stando a quanto aveva appreso Fanpage.it i roghi sarebbero partiti da alcuni quadri elettrici che si trovano nei corridoi della scuola. Si pensava addirittura a un'azione dolosa. Non ci sono state persone intossicate, ma una 18enne si è fatta male alla caviglia mentre scappava con i compagni. Dieci giorni prima se ne era verificato un altro alla scuola Brera, fortunatamente era stato spento in pochi minuti.