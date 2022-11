Scoppiano due incendi all’Itis Galilei di Milano, evacuata l’intera scuola Si tratterebbe di due incendi distinti, scoppiati in piani diversi dell’Itis Galilei di Milano. Per precauzione, gli studenti sono stati evacuati.

A cura di Enrico Spaccini

Al terzo piano e a quello sotterraneo dell'istituto Itis "Galileo Galilei" di Milano, si sono verificati due incendi. Sul posto sono arrivati quattro mezzi dei vigli del fuoco e l'intera scuola di via Paravia, in zona San Siro, è stata evacuata. Come appreso da Fanpage.it, i due incendi sono stati abbastanza corposi. Al punto che, a circa un'ora dallo scoppio, sono ancora in corso le operazioni per far uscire tutto il fumo dall'edificio.

Le fiamme sono divampate poco dopo le 10 di questa mattina, 24 novembre. Sembra che i due roghi siano partiti da alcuni quadri elettrici presenti nei corridoi della scuola. Si pensa che possa essersi trattato di incendi di natura dolosa, anche se ancora non sono state trovate evidenze in tal senso. Sono stati trovati nei locali tecnici sotterranei alcuni manicotti di plastica incendiati.

Al momento non si registrano intossicati. Comunque alla scuola è stata inviata un'ambulanza in servizio per prevenzione. Un'alunna di 18 anni, però, mentre stava fuggendo con i compagni è caduta e pare essersi infortunata a una caviglia.

L'allarme al liceo artistico Brera

Appena 10 giorni fa, a essere evacuato è stato il liceo artistico Brera. In quel caso, però, si era trattato di un cortocircuito dell'impianto dell'illuminazione che aveva fatto scattare il rilevatore di fumo. A quanto si è appreso più tardi, un collaboratore scolastico, appena individuato il piccolo rogo, era riuscito a spegnerlo immediatamente. Così facendo, ha evitato anche l'intervento dei vigili del fuoco che erano stati comunque allertati. Gli studenti sono stati fatti rientrare nell'istituto una volta accertata la sicurezza dell'edificio.

Articolo in aggiornamento