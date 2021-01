in foto: (Immagine di repertorio)

Incendio a Milano. In via Gran San Bernardo, in zona Cenisio, nella tarda mattinata di oggi, giovedì 7 gennaio, è scoppiato un rogo in un palazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque mezzi, la polizia e il personale sanitario del 118 con due ambulanze e un'automedica.

L'incendio è partito dalla cucina di un appartamento

Stando a quanto riferito a Fanpage.it dai vigili del fuoco, l'incendio è partito dalla cucina di un appartamento. In via precauzionale è stato evacuato l'asilo all'interno del palazzo. Un signore di 80 anni inoltre ha riportato delle ustioni di primo grado a volto, torace e braccio ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda. Non è ancora chiara la dinamica: i vigili del fuoco – appena domate le fiamme – cercheranno di capire cosa abbia scatenato il rogo.

Incendio a Malgrate: salvati decine di abitanti bloccati sui balconi

Anche ieri un altro incendio ha preoccupato un piccolo comune della provincia di Lecco. A Melgrate, un palazzo è stato avvolto dalle fiamme. Il rogo è scoppiato nell'appartamento di un'anziana coppia. La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Como con un elicottero. Ha infatti riportato delle gravi ustioni e un'intossicazione. Il marito invece è stato soccorso in stato di choc. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto con il personale medico, hanno fatto evacuare una cinquantina di persone. Alcune di loro si erano rifuggiate sui balconi. Sono state trasportate in ospedale anche una mamma con un figlio di due anni e una donna incinta. Per fortuna le loro condizioni non erano preoccupanti.