Incendio a Milano, colonna di fumo in via Luciano: camion in fiamme, soccorso il conducente Un incendio si è sviluppato a Milano intorno alle 15 di oggi lunedì 26 maggio. Il rogo ha avuto origine in via Luciano, zona Garegnano.

Un incendio si è sviluppato a Milano intorno alle 15 di oggi, lunedì 26 maggio. Il rogo ha avuto origine in via Luciano, zona Garegnano, ma la colonna di fumo è stata notata da ogni parte della città.

Secondo quanto emerso al momento, un camion sarebbe andato in fiamme per ragioni ancora tutte da accertare. Il conducente del mezzo pesante, 56 anni, è stato trasportato in ospedale in codice giallo dai sanitari del 118, intervenuti sul posto con una squadra dei vigili del fuoco.