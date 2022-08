Incendio a Milano, a fuoco l’ex studio di registrazione di Vasco e Depeche Mode Negli storici Morning Studios della Cgd Sugar in via Quintiliano (Forlanini), oggi abbandonati, passarono anche Vasco, Depeche Mode, Robert Palmer. Poi lo sfratto negli anni Novanta, e il degrado che perdura ancora oggi.

Foto Twitter (Jacopo D’Alesio)

Le fiamme sono divampate per tutta la notte, fino alle 4.30. Poco prima di mezzanotte, intorno alle 23.30 di ieri martedì 30 agosto, ha preso fuoco uno stabile di quattro piani in via Marco Quintiliano, alla periferia est di Milano (zona Forlanini).

Portati in salvo dai vigili del fuoco, sul posto con sei squadre, due senzatetto che occupavano la struttura. Non si registrano feriti o intossicati.

Le vecchie glorie musicali

Non è un edificio qualsiasi, quello inghiottito dalle fiamme poche ore fa. Si tratta infatti della storica sede dei Morning Studios della Cgd Sugar, studio di registrazione glorioso da cui passarono, tra gli altri, Vasco Rossi, Robert Palmer e i Depeche Mode.

L'abbandono al giorno d'oggi

Dopo lo sfratto a fine anni ‘90 però, la palazzina è oggi abbandonata al degrado e alle occupazioni abusive. A prendere fuoco, probabilmente, i rifiuti che ormai si accumulano dentro lo scheletro dell'ex studio di registrazione. Da più di vent'anni casa di senzatetto, disperati e spacciatori della zona. Un posto senza più controllo: non è la prima volta che si sviluppano incendi.