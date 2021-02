in foto: foto di repertorio

È riuscito a chiamare i soccorsi e a fuggire dalla casa che stava bruciando: è così che si è salvato un ragazzino di 13 anni a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia, dove nella giornata di ieri, mercoledì 10 febbraio, ha preso fuoco l'appartamento in cui viveva con i genitori.

Le fiamme spente dopo diverse ore

Intorno alle 16 di ieri pomeriggio, due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per spegnere il rogo esploso al terzo piano della palazzina di via Roma, 26. In pochi secondi infatti l'appartamento è stato avvolto dalle fiamme. Il 13enne – che in quel momento si trovava da solo nell'abitazione – è riuscito immediatamente a chiamare i soccorsi, salvando così i vicini di casa, e a mettersi in salvo. I pompieri sono riusciti a domare l'incendio solo dopo diverse ore: fortunatamente non ci sono stati feriti, ma l'edificio presenta diversi danni. Il 13enne invece è rimasto lievemente intossicato dal fumo e, dopo aver ricevuto le prime cure sul luogo, è stato trasportato in ospedale. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e il personale medico del 118.

Si cerca una casa per la famiglia del 13enne

Intanto, mentre le forze dell'ordine indagano sulle cause dell'incendio, la famiglia del ragazzino cerca una casa in cui alloggiare: le fiamme hanno infatti distrutto l'appartamento rendendolo inagibile. Al momento, stando a quanto riportato dal giornale Brescia Today, hanno trovato ospitalità a casa di alcuni amici. Non si esclude però che l'amministrazione comunale di Darfo Boerio Terme possa trovare presto una sistemazione.