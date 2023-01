Incendiato il portone della chiesa di Santa Francesca Cabrini a Lodi: è un atto doloso È stato incendiato il portone della chiesa Santa Francesca Cabrini di Lodi: sembrerebbe essere un atto doloso. Si indaga.

A cura di Ilaria Quattrone

Si indaga sulla causa dell'incendio che nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 gennaio 2023, è stato appiccato a Lodi. Le fiamme hanno distrutto il portone della chiesa di Santa Francesca Cabrini che si trova in via Lodivecchio. Per i vigili del fuoco sembrerebbe essersi trattato di un atto doloso, ma i rilievi potranno fornire un quadro più chiaro dell'intera vicenda. Fortunatamente non si sono avuti feriti.

L'allarme è stato da una donna che si trovava all'interno della struttura: la parrocchiana ha sentito un forte odore di bruciato. Dopo pochi secondi, ha capito cosa stava accadendo. Per questo motivo ha chiamato immediatamente il parroco monsignor Francesco Anelli. Il sacerdote, compresa la portata dell'evento e proprio per evitare il peggio, ha subito chiamato i vigili del fuoco.

Per le forze dell'ordine sembrerebbe essere di origine dolosa

Il rogo ha distrutto la tenda esterna e poi ha danneggiato il portone in legno. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l'incendio in pochi minuti. Con loro, c'erano anche gli agenti della Questura di Lodi. I presenti erano molto scossi e tra loro anche il vicario parrocchiale don Luca. Per le forze dell'ordine sembrerebbe trattarsi di un rogo di origine dolosa. Qualora la tesi venisse confermata, si avvierebbero le indagini per risalire al responsabile o al gruppo di colpevoli.

Per la chiesa non è nemmeno il primo caso: due anni fa, precisamente a novembre 2021, qualcuno aveva dato fuoco a un libro liturgico che era vicino al portone di ingresso. Il responsabile non è mai stato trovato: potrebbe quindi trattarsi della stessa persona.