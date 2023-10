In vendita alla periferia di Milano un bilocale in stile barocco: il gioiello nascosto in un palazzo popolare L’appartamento si trova all’interno di uno stabile di ringhiera in periferia, quartiere Barona: all’interno 70 metri quadri decorati con porcellane, specchi, affreschi e statue. Si trova in vendita a 195mila euro.

Immobiliare.it

Un tesoro nascosto dietro la facciata di un condominio di periferia. Un vero e proprio scrigno barocco adornato di porcellane, cristalli, affreschi e ceramiche preziose: è un bilocale in vendita in via Santa Rita da Cascia a Milano, quartiere Barona. Uno stabile di ringhiera ai margini della città, apparentemente anonimo e popolare, che in realtà nasconde 70 metri quadrati di puro estro.

Immobiliare.it

L'appartamento all'ultimo piano, come recita l'annuncio pubblicato sul portale Immobiliare.it, è dotato di grande disimpegno d'ingresso, soggiorno, cucina abitabile, bagno finestrato, camera matrimoniale e balconcini alla francese con doppia esposizione. Nonché servizio di portineria per tutta la giornata e cortile condominiale.

Immobiliare.it

Gli scenari delle stanze sono sempre diversi. Un po' tempio orientale, un po' palazzo russo, un po' gabinetto delle curiosità. Prezzo finale della chicca incastonata nel cuore della Barona? 195mila euro, ovvero circa 2.700 euro al metro quadro: una cifra decisamente inferiore alla media milanese, che al momento si attesta intorno ai 5.200 euro, e persino più bassa della media del quartiere Famagosta, tra i più bassi della città (neanche 4mila euro al metro quadro).

Immobiliare.it

Un vero affare, insomma. Anche se l'arredamento degno di una wunderkammer cinquecentesca, ideato pezzo dopo pezzo dai due anziani proprietari, certo non è per tutti i gusti. "Ma stiamo riscontrando grande interesse", ha detto l'agente immobiliare Filippo Venturini a La Repubblica. "C'è chi chiede di poter utilizzare l’appartamento per uno shooting fotografico con delle modelle, e chi vorrebbe affittarlo per provare l’ebbrezza di dormire in un posto del genere per due o tre notti”. Solo per appassionati del genere, insomma.