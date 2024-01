In retromarcia per le vie di Milano durante una diretta social: il video girato per scommessa In retromarcia a tutta velocità per le vie di Milano, senza neanche guardare la strada, per una folle scommessa in diretta social: vincere il cenone di Capodanno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Tutta in retro da corso Como alla periferia di Milano. E se arriva la polizia? "Gli spieghiamo che è un format per vincere la cena di Capodanno, dai. Tutto sotto controllo".

È il video della folle scommessa in diretta social, girato la notte del 30 dicembre per le vie della città, che il programma Rai Ore 14 ha trasmesso in diretta oggi. "Tutta in retro da corso Como a via Imbonati", si sente una voce. La macchina, una potentissima Porsche, corre veloce senza guardarsi intorno. Dentro, alcuni ragazzi. "Arriviamo fino a Palermo così". Salta gli incroci, i semafori gialli. "La gente per strada è allibita, giustamente".

Una scommessa pericolosissima quella che ha dato il via al filmato inviato a Milo Infante da una telespettatrice, ora contattata dalle forze dell'ordine. Con tanto di sfottò alle autorità meneghine, sindaco compreso. "Ecco la città di Beppe Sala… prima sempre pieno di madama in giro, quando ci dovrebbe essere una pattuglia non c'è mai…e questa sarebbe una città sicura?", i ragazzi del video. "Mandate in giro la gente così? Mamma mia, in che città viviamo…".

"Non ci vedo più", dice alla fine il conducente della Porsche che ha percorso mezza Milano in retromarcia, senza neanche guardare la strada. "Finalmente siamo arrivati…non ci posso credere. Te la sei meritata la cena, hai vinto la scommessa".