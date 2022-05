In provincia di Bergamo è possibile camminare sul ponte sospeso più lungo al mondo Nella giornata di oggi, sabato 14 maggio, è stato inaugurato il Ponte del Sole: il ponte tibetano più lungo del mondo.

A cura di Ilaria Quattrone

Il ponte (Fonte: Pro Loco Serina/Facebook)

Si trova in provincia di Bergamo ed è il ponte tibetano più lungo al mondo: nella giornata di oggi, sabato 14 maggio, è stato inaugurato a Dossena. La struttura è lunga ben 505 metri e ha un'altezza massima di 120 metri: si tratta del ponte a pedata discontinua più lungo. Cosa significa? Significa che è costituito da passaggi intervallati dal vuoto e che è a campata unica.

La struttura si chiama Ponte del Sole

La struttura sarà conosciuta con il nome di "Ponte del Sole". Sempre nella stessa giornata è stato inaugurato un percorso ad anello di un chilometro che si trova cento metri sotto terra. In base a quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, le due attività – così come sarà per le miniere di Dossena – saranno aperte al pubblico nelle prossime settimane.

Usate sette funi di acciaio

Il ponte tibetano collega Dossena con il roccolo della Corna Bianca: passa sulla cava di gesso e consente di poter godere di una vista unica nel suo genere. La struttura è stata ideata dall'ingegnere Francesco Belmondo che fa parte dello studio Bbe: per la sua realizzazione, sono stati usate sette funi di acciaio. All'inaugurazione di oggi, erano presenti il sindaco di Dossena Fabio Bonzi, l'assessore regionale al Turismo Lara Magoni e il presidente della Provincia di Bergamo Pasquale Gandolfi. Accanto a loro hanno partecipato Johnatan Lobati, presidente della comunità montana Valle Brembana, Carlo Personeni che ricopre il ruolo di presidente del Consorzio Bim, la deputata Graziella Leyla Ciagà e il senatore Antonio Misani. Oltre all'assessora Magoni, da Regione c'erano anche i consiglieri regionali Roberto Anelli, Paolo Franco e Dario Violi. Non poteva poi mancare Gianpiero Calegari, il presidente della Comunità montana Valle Seriana.