In Lombardia dall’8 gennaio al via le prenotazioni della terza dose per i ragazzi dai 12 ai 15 anni Dall’8 gennaio i ragazzi tra i 12 e i 15 anni potranno prenotare la terza dose di vaccino Covid in Lombardia: ad annunciarlo è stata la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti.

A cura di Ilaria Quattrone

In Lombardia, dall'8 gennaio, coloro che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi e i ragazzi tra i 12 e i 15 anni potranno prenotare la terza dose. Ad annunciarlo, tramite un post su Facebook, è la vicepresidente di Regione Lombardia e assessora al Welfare Letizia Moratti. La vicepresidente ha poi lanciato un appello a tutti i lombardi chiedendo di non presentarsi nei centri vaccinali senza prenotazione.

Anche i ragazzi tra i 12 e i 15 anni potranno vaccinarsi

Dopo l'apertura della terza dose ai ragazzi con un'età superiore ai 16 anni, Regione Lombardia ha deciso di far prenotare anche i ragazzi tra i 12 e i 15 anni: "Da sabato 8 gennaio – si legge sul profilo – la prenotazione della dose booster sarà possibile per tutti i lombardi che hanno completato il ciclo vaccinale (con una o due dosi in base al vaccino utilizzato) da almeno quattro mesi". Nella stessa giornata "potranno accedere alla prenotazione della terza dose – scrive ancora l'assessora – i soggetti di età compresa tra i 12 e i 15 anni che hanno completato il ciclo vaccinale primario".

Ampliate le agende dei centri vaccinali

Anche per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni sarà somministrato il vaccino Pfizer indipendentemente dal vaccino utilizzato durante il primo ciclo: "Le somministrazioni di terze dosi ai ragazzi della fascia 12-15 anni partiranno dal 10 gennaio". Per prenotarsi basterà sempre accedere alla piattaforma di Poste Italiane o tramite sportello Postamat o tramite il portalettere. L'assessora ha poi lanciato un appello: "Regione invita a non presentarsi in accesso diretto per non rischiare, di fatto, di allungare i tempi di attesa e creare problemi di gestione al personale impegnato nella vaccinazione". La vicepresidente ha poi affermato che le agente dei centri vaccinali di tutta la Regione sono state ampliate con nuove disponibilità.