Dal 18 gennaio si può cambiare la prenotazione della terza dose del vaccino Covid Dal 18 gennaio sarà possibile spostare la data di prenotazione della terza dose del vaccino senza necessità di cancellare l’appuntamento preso prima. Mentre i ragazzi tra i 12 e i 19 anni potranno presentarsi negli hub vaccinali senza prenotazione. Ecco tutte le novità decide da Regione Lombardia.

In questi giorni in cui crescono i contagi Covid è una corsa alla terza dose. In tanti in questi ultimi giorni si sono presentati agli hub vaccinali anche se la data di prenotazione era tra qualche giorno. Dal 18 gennaio le cose cambiano: "Da martedì prossimo si potrà cambiare la data di prenotazione della terza dose senza necessità di cancellare l’appuntamento preso prima di procedere alla scelta di una nuova data", fanno sapere da Regione Lombardia. Fino al 18 gennaio non è infatti possibile vedere altre disponibilità a meno che non si annulli la prenotazione. Come fare? Bisognerà accedere al portale di Regione Lombardia e seguire le indicazioni per le prenotazioni.

Scelta delle modalità di prenotazione

Non è l'unico cambiamento in programma in questi giorni: a partire da domani mercoledì 12 gennaio i cittadini potranno effettuare una prenotazione, che sia prima o terza dose, scegliendo tra due differenti modalità di ricerca: o prenotando in base ai centri con la data richiesta disponibile oppure in funzione al cap la piattaforma selezionerà gli slot disponibili per ciascuna delle fasce orarie per ogni centro vaccinale presente sulla mappa visualizzata dalla piattaforma.

Vaccino senza prenotazione per i ragazzi tra i 12 e i 19 anni

Altri cambiamenti sono rivolti ai ragazzi: quelli tra età compresa tra i 12 e i 19 anni possono accedere alla somministrazione della prima dose senza prenotazioni in tutti i centri vaccinali della Regione. "Per rafforzare la protezione immunologica è importante procedere celermente con la prenotazione della terza dose attraverso i consueti canali", fanno sapere da Palazzo Lombardia. E ancora: nelle giornate di venerdì 14, 21 e 28 gennaio, tutti gli over 12 potranno accedere notte e giorno senza prenotazione per ricevere la prime dose presso l’hub vaccinale di Via Matteotti a Sesto San Giovanni.