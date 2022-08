In Lombardia c’è un altro morto per la febbre del Nilo, si tratta di un uomo di 70 anni: è il secondo In Lombardia è stata registrata la seconda vittima di West Nile: si tratta di un uomo di 70 anni deceduto in provincia di Cremona.

A cura di Ilaria Quattrone

C'è una seconda vittima di West Nile in Lombardia: si tratta di un uomo di 70 anni che è morto nella provincia di Cremona. L'agenzia di tutela della salute Val Padana ha inviato la comunicazione all'amministrazione comunale di Castelverde, comune in provincia di Cremona. In base a quanto emerso nelle ultime ore, la vittima si chiamava Virgilio Villa ed era residente nella grazione di Marzalengo.

Aveva iniziato a sentirsi male prima di Ferragosto

Sembrerebbe che l'uomo avesse un quadro clinico particolare e che il suo sistema immunitario fosse già compromesso. Sul caso, si è espresso anche la sindaca Graziella Locci che ha spiegato che l'anziano aveva iniziato a sentirsi poco bene già poco prima di Ferragosto. L'uomo è poi morto in pochi giorni, ma per avere conferma che si trattasse proprio della Febbre del Nilo è stato necessario aspettare di avere tutte le conferme del caso.

Anche il figlio della vittima ha voluto rilasciare una dichiarazione. Alessandro Villa ha infatti raccontato che il padre ha perso improvvisamente conoscenza e ha poi manifestato uno stato confusionale. Da lì la decisione di chiamare immediatamente gli operatori sanitari del 118. I medici, dopo averlo preso in cura, hanno deciso di ricoverarlo in Terapia intensiva, dalla quale però non è più uscito. In una settimana è infatti deceduto: "Delle sue precedenti condizioni di salute, sapevamo solo che era cardiopatico. Non avevamo conoscenza di altri problemi". Villa non è il primo caso di morte per West Nile in Lombardia: già alcune settimane fa era deceduto un altro uomo di 74 anni in provincia di Brescia.