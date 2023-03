Il video di Oronzo Pede che entra in un bar di Milano e uccide il barista con 7 colpi di pistola L’ex imprenditore Oronzo Pede è stato arrestato per l’omicidio di Ruiming Wang, titolare del Bar Milano a Corvetto. Le telecamere hanno ripreso la scena dell’assassinio. Per gli investigatori, il 73enne ha ucciso perché aveva debiti con il 35enne cinese.

A cura di Enrico Spaccini

Le telecamere di sicurezza piazzate all'interno del Bar Milano in zona Corvetto, a Milano, hanno ripreso l'intera scena dell'assassinio del suo titolare Ruiming Wang. L'omicida aveva parcheggiato in una via che si affaccia a piazza Angilberto nelle prime ore del 19 dicembre dello scorso anno. Era sceso dalla sua Fiat Punto grigia tenendo stretto il manico di una borsa per poi incamminarsi verso il Bar Milano.

Da 10 anni, ormai, quel locale era gestito da Wang, un 35enne cinese che tutti chiamavano "Paolo". Il cliente, che pare conoscere il titolare, gli ha chiesto un caffè e quando si è girato per prepararlo quell'uomo dal viso nascosto da una mascherina e da una sciarpa ha tirato fuori dalla borsa una pistola e ha sparato due colpi. Una volta a terra, si è avvicinato alla sua vittima e gli ha sparato altre cinque volte. Poi ha rimesso la pistola nella borsa e se n'è andato.

Secondo gli investigatori, quell'uomo era il 73enne Oronzo Pede: un ex imprenditore edile cui società è fallita nel 2018. La sua ditta aveva sede in via Bessarione, a pochi metri dal Bar Milano di Wang. L'ipotesi è che Pede avesse con "Paolo" un debito, forse frutto di una serie di investimenti sbagliati, che non riusciva più a saldare.

Le indagini che hanno permesso l'identificazione del presunto omicida

Grazie alle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza, è stato possibile dedurre che i due si conoscevano. Inoltre, è stato individuato anche il modello dell'auto e, nonostante non fosse visibile la targa, gli investigatori sono riusciti a risalire all'anno di fabbricazione che ha ristretto il cerchio dei sospettati.

L'individuazione di Pede si è poi conclusa con un sopralluogo fatto nel bar. Dai rilievi è stato possibile ipotizzare come arma del delitto una pistola Tanfoglio, cosa che ha permesso di indirizzare le ricerche tra i suoi possessori legali.

Oronzo Pede, l’ex imprenditore accusato dell’omicidio di Ruiming Wang (foto da Facebook)

Pede è stato rintracciato in un ospedale di Lecce. Nei prossimi giorni si dovrà, infatti, sottoporre a un intervento chirurgico alla testa. Sembra che si sia procurato una ferita con un colpo di pistola proprio il giorno seguente l'omicidio di Wang. Non è chiaro se si sia trattato di un tentativo di suicidio o di un colpo partito per errore.