Il video dell'influencer Natasha Gupta che critica Torre Velasca: "È brutta", tra i milanesi scoppia la polemica È esplosa la polemica tra i milanesi sui social dopo le parole dell'influencer Natasha Gupta sui social. La content creator di Singapore ha infatti criticato Torre Velasca a Milano definendola "brutta".

A cura di Ilaria Quattrone

È esplosa la polemica tra i milanesi sui social dopo le parole dell'influencer Natasha Gupta sui social. La content creator di Singapore, che conta oltre 100mila follower su Instagram e oltre 200mila su TikTok, ha infatti criticato Torre Velasca a Milano. Gupta ha definito "brutto" l'edificio che è stato progettato dallo studio BBPR e che è stato costruito negli anni Cinquanta. Bisogna però spezzare una lancia in favore della ragazza: non è infatti la prima volta che viene dato un giudizio simile.

L'influencer è famosa perché nei suoi video, sfruttando la tecnologia di Google Earth, cerca tra le città qualcosa che, secondo lei, potrebbe essere definito "brutto". E così è stato anche per il capoluogo meneghino. Nel video è possibile vederla girare virtualmente per le vie della città: dopo il quartiere Brera, la Galleria Vittorio Emanuele – che ha definito belle – è arrivata di fronte a Torre Velasca. Purtroppo, a differenza degli altri luoghi iconici, per il grattacielo il giudizio è stato negativo: "Ugly".

Nonostante il video sia stato girato ormai più di un mese fa, continua a essere virale e raccogliere migliaia di visualizzazioni e soprattutto commenti negativi tra moltissimi milanesi: altre pagine soprattutto milanesi lo hanno ripostato in queste ore. C'è chi infatti le suggerisce di spostarsi in altri quartieri più periferici per vedere se siano realmente brutti prima di giudicare Torre Velasca. L'edificio, ripetiamo, è da sempre un argomento che divide la platea. Nel 2012 era stato classificato dal giornale Daily Telegraph come uno degli edifici più brutti al mondo: anche in quel caso si era aperto un altro dibattito.