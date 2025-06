Il video delle 30 mucche cadute in un canale nel Milanese: operazioni di salvataggio in corso, due annegate Oggi, venerdì 6 giugno, una trentina di mucche sono cadute nelle acque di un canale nel Milanese dopo essere sfuggite al controllo del proprietario. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Ancora in corso le operazioni di salvataggio. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

Questo pomeriggio, venerdì 6 giugno, una trentina di mucche sono cadute nelle acque di un canale nel Milanese dopo essere sfuggite al controllo del proprietario. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Ancora in corso le operazioni di salvataggio.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, a lanciare l'allarme sarebbero stati i Vigili del fuoco di Varese a Lonate Pozzolo (Varese) che per primi avrebbero visto gli animali finire nel canale Villoresi. Al momento gli animali si troverebbero nel territorio di Castano Primo, poco distante dalla città di Milano.

I pompieri che sono intervenuti hanno cercato di indirizzare la mandria verso una rampa di uscita e, contemporaneamente, stanno cercando di far abbassare il livello dal Consorzio Villoresi che gestisce le vie d'acqua. Le operazioni di soccorso si stanno, però, rivelando essere più complesse del previsto e i vigili hanno fatto sapere di "star faticando non poco a mettere in salvo le mucche perché la corrente sta rendendo difficili le operazioni già di per sé complesse".

Al momento il bilancio registra una decina di animali recuperati e due annegati. Per quelli rimanenti continuano le operazioni di salvataggio all'altezza di uno sbarramento creato all'altezza di Arconate (Milano). Lì si stanno imbragando le mucche a una a una nel tentativo di spingerle su una rampa o su per le sponde erbose con funi e gru.