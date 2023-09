Il video della volpe che torna a correre nel bosco dopo 3 settimane di cure: l’aveva investita un’auto I volontari hanno rimesso in libertà la volpe Red dopo averla curata per tre settimane. Ora è tornata a vivere nei boschi del parco delle Groane, in provincia di Milano.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nella mattina di oggi, sabato 23 settembre, i volontari del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea hanno finalmente potuto rimettere in libertà il cucciolo di volpe che avevano raccolto dal ciglio della strada ai primi di settembre. L'animale era stato involontariamente investito, in provincia di Milano, da un'auto mentre attraversava la strada in cerca di cibo. Dopo tre settimane di cure, finalmente è guarito e può tornare libero nei boschi.

Cucciolo di volpe investito da un'auto

Nei primi giorni di settembre, un automobilista in transito per Caloggio, vicino Bollate, in provincia di Milano, ha notato una volpe in fin di vita sul ciglio della strada. Immediatamente ha chiamato la Guardie ecologiche forestali, che sono sopraggiunte sul posto. "Colpito da un’auto o da un altro veicolo, si era trascinato a bordo strada. Era vivo per miracolo, ma sarebbero bastate poche ore in quella posizione per la sua fine, a causa di un nuovo investimento o delle ferite riportate", spiegano in un post sulla pagina Facebook del Parco delle Groane.

I volontari hanno subito portato la volpe presso il Centro recupero animali selvaggi. "I veterinari non ci avevano dato molte speranze di poterlo salvare. Ma ogni giorno che passava deponeva a favore della sua guarigione", spiegano Orietta Borella, commissario capo della Polizia Locale del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, e Mario Monza, volontario che fa parte dell’unità cinofila del Parco.

Torna libero dopo 3 settimane di cure

Ieri pomeriggio, però, è arrivata l'attesa telefonata "Potete venire a riprendere la volpe", continua Mario Monza: "Siamo andati subito, io con altre tre Gev, Gianni Lucchini, Gianmarco Bartesaghi e Pino Miraglia. Abbiamo dovuto mettere nuovamente in gabbia la volpe, ma questa volta per ridarle la libertà". Infatti l’animale è stato liberato nella zona del Laghetto delle ninfee, a Castellazzo di Bollate.

Inizialmente la volpe, che è stata soprannominata Red come il personaggio del cartone animato, è apparsa spaventata e titubante, ma poi ha iniziato a correre nel verde: "Si capiva che conosceva bene la zona, ora probabilmente è già con i suoi fratelli", conclude Monza.