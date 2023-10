Il video del camionista che fa inversione a U in superstrada e viene fermato da un passante La dash cam di un passante ha ripreso un camionista che stava tentando un’inversione a U in mezzo alla superstrada a Breno (Brescia). Alla fine, il conducente del mezzo pesante ha desistito, dopo aver creato una lunga coda nel senso opposto di marcia.

A cura di Enrico Spaccini

Il camion mentre tenta l’inversione a U lungo la super strada (frame da video di @msisti85 – Facebook)

Un camionista ha tentato un'inversione a U mentre stava procedendo lungo la strada statale 42 all'altezza di Breno, in provincia di Brescia. A riprendere l'intera scena è stata la dash cam, una di quelle piccole telecamere che si possono installare sui cruscotti delle vetture, di un automobilista che si è ritrovato di fronte il tir piazzato in orizzontale che bloccava l'intera circolazione. Alla fine, dopo alcune proteste, il camionista ha deciso di interrompere la pericolosa manovra e di riprendere la sua marcia.

Il camion bloccava l'intera strada

Il video registrato dalla dash cam è stato pubblicato sui social lo scorso martedì 3 ottobre. Si può vedere l'automobilista viaggiare lungo la strada statale 42 e, arrivato in un rettilineo, trovarsi di fronte un camion che occupava tutte le tre corsie della carreggiata. Per sua fortuna, non stava procedendo a velocità elevata, quindi ha potuto frenare in tempo.

Una volta fermata l'auto, l'uomo è sceso dalla vettura. Il video che è stato caricato sui social è senza audio, ma si può facilmente intuire come l'automobilista abbia chiesto al camionista cosa stesse facendo.

Leggi anche Gli stacca un pezzo di orecchio con un morso perché non gli fa accarezzare il cane: fermato 20enne

Si era creata una lunga colonna di auto nel senso opposto di marcia

Dai primi secondi della sua apparizione nel filmato, si può vedere il conducente del mezzo pesante tentare un'inversione a U. Poi, forse resosi conto della gravità di quello che stava facendo o del fatto che le dimensioni del tir avrebbero richiesto molto tempo per completare la manovra, cosa che avrebbe comportato un pericolo sempre maggiore con il sopraggiungere di altre vetture, il camionista ha desistito.

Il tutto si è concluso senza particolare conseguenze, con il camion che ha ripreso la sua marcia. Alla fine del video, si può vedere la lunga colonna di auto che si era andata a creare nel senso opposto di marcia durante quel tentativo di manovra.