Barista molestata da un cliente di 25 anni: la donna urla e viene salvata da un passante Un ragazzo di 25 anni è finito in carcere con l’accusa di violenza sessuale: ha approfittato di essere da solo nel locale con la barista e l’ha molestata.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Paura per una barista di Mantova che è stata molestata da un cliente del locale. Stando a una ricostruzione di quanto accaduto, la ragazza si è trovata improvvisamente sola con un cliente di 25 anni. Questo ha iniziato ad avvicinarsi alla barista costringendola a subire molestie e palpeggiamenti.

L'intervento dei passanti e dei carabinieri

La donna è riuscita fortunatamente ha urlare attirando così l'attenzione di alcuni passanti che sono corsi nel locale e hanno subito chiamato il 112. Come riporta Il Giorno, in poco tempo sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno evitato che la situazione peggiorasse. Il 25enne è stato subito arrestato con l'accusa di atti sessuali aggravati: si trova ora in carcere a Mantova. Si attende la convalida del fermo da parte del giudice per le indagini preliminari.

Altra ragazza vittima di violenza sessuale

Non è che l'ennesima aggressione ai danni di una donna. Dieci giorni fa una ragazza di 22 anni è stata molestata in pieno giorno in centro a Milano. L'uomo le si era avvicinato con la scusa di una domanda fino ad arrivare al palpeggiamento. Alla polizia che l'ha arrestato per violenza sessuale, il molestatore ha detto che deve "fare sesso come tutte le persone normali". L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per aver molestato due persone: ora è rientrato in carcere con la stessa accusa.