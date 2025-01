Il video dei 50 ragazzi che lanciano fuochi d’artificio a Capodanno contro i pompieri di Abbiategrasso Nella notte di Capodanno circa 50 ragazzi hanno lanciato petardi e fuochi d’artificio contro i vigili del fuoco ad Abbiategrasso (Milano). Il capo distaccamento dei pompieri ha presentato denuncia ai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Frame del video pubblicato da Welcome to Favelas

I vigili del fuoco del distaccamento di Abbiategrasso (nella Città Metropolitana di Milano) hanno presentato denuncia ai carabinieri per quanto accaduto la notte di Capodanno in via Vivaldi. Come si può vedere anche dal video pubblicato dalla pagina Welcome to Favelas sui propri canali social, un gruppo composto da circa 50 ragazzi ha lanciato petardi, fuochi d'artificio e altri oggetti contro i pompieri in servizio. "Quanto accaduto risulta di una gravità inaudita", ha commentato il sindaco Cesare Nai, "confidiamo nelle forze dell’ordine".

L'attacco ai vigili del fuoco di Abbiategrasso

Stando a quanto ricostruito finora, i vigili del fuoco erano intervenuti in via Vivaldi poco prima della mezzanotte della notte di Capodanno, 31 dicembre, per un focolaio di incendio. Alcuni mobili, infatti, erano andati a fuoco e poco lontano c'era l'impianto del gas di una casa popolare.

Mentre i pompieri erano al lavoro, decine di ragazzi, all'incirca 50, li avrebbero circondati e bersagliati con petardi e fuochi d'artificio. Uno di questi avrebbe anche lanciato la batteria esausta di un'auto che ha impattato contro un'autopompa danneggiando un vetro.

I vigili del fuoco avrebbero provato a difendersi e ad allontanare i giovani con un getto d'acqua, ma si sono dovuti allontanare in attesa di venire poi scortati dalle forze dell'ordine per garantire il completamento dell'intervento che era in corso. Dopo questi fatti, il capo distaccamento dei vigili del fuoco di Abbiategrasso ha formalizzato la denuncia ai carabinieri.

Il sindaco: "Gravità inaudita"

"Quanto accaduto risulta di una gravità inaudita", ha commentato il sindaco Cesare Nai, "Confidiamo nelle forze dell’ordine perché, attraverso un accurato lavoro di indagine, possano individuare i responsabili dei disordini".

Anche Marco Piergallini, segretario generale del sindacato dei vigili del fuoco (Conapo), si è espresso sulla vicenda: "È inaccettabile, chi aggredisce una divisa, ne impedisce la funzione e compie quindi un attentato alla sicurezza dei cittadini e non può e non deve passarla liscia".