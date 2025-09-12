Il tour della vicesindaca di Milano tra i partiti per cercare consenso su San Siro: Forza Italia frena sul progetto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Nuovo stadio di San Siro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua il "tour istituzionale" che la giunta Sala sta conducendo in questi giorni per cercare consensi sul Dossier San Siro. Dopo i confronti con Pd e Azione, oggi, venerdì 12 settembre, la vicesindaca Anna Scavuzzo, con delega temporanea alla rigenerazione urbana, ha incontrato il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino Luca Bernardo per discutere della vendita di San Siro e delle aree circostanti.

Dopo l'incontro con la Corte dei Conti, il colloquio “informale” di questo pomeriggio si inserisce nella fitta agenda di appuntamenti che la vicesindaca sta conducendo per sondare il terreno e raccogliere consensi in vista della delibera in giunta prevista per il 18 settembre e il voto in Consiglio comunale il prossimo 29 settembre. Sul piano politico, infatti, la situazione rimane complessa: in maggioranza ci sarebbero almeno 6 consiglieri contrari alla vendita e, senza numeri certi in Consiglio, Sala rischia di non riuscire a far approvare la delibera.

Intanto, però, la scadenza incombe e a dettare i tempi è l’accordo preliminare con i club milanesi che scadrà il 30 settembre. Se è vero, dunque, che la posta politica è alta, il nodo principale della questione rimane la sostanza del progetto che, al momento, sembra ancora mancare. A evidenziarlo a Fanpage.it è stato Bernardo che all’incontro di oggi con Scavuzzo ha ribadito come nella delibera non siano stati presentati piani attuativi: "Non abbiamo visto alcun documento, perché la delibera non è ancora pronta". Una documentazione ancora incompleta, che a giudizio di Forza Italia non consente di esprimere un voto consapevole sulla questione: "Il problema per noi non è politico", ha rincarato Bernardo. "Vogliamo solo avere in mano una situazione chiara. Non si può andare in Consiglio senza sapere nel dettaglio cosa si sta approvando. Se bisogna valutare un progetto, bisogna anche conoscerlo".

La sensazione, dunque, è che Palazzo Marino stia accelerando i tempi più per necessità che per convinzione: "La giunta sta mettendo il turbo perché è in ritardo e perché sa che potrebbero arrivare vincoli immediati", ha concluso Bernardo. "Ma così facendo porta in aula un dossier monco, che non dà ai consiglieri gli strumenti per decidere".

In attesa di ulteriori chiarimenti, dunque, Forza Italia ha confermato a Fanpage.it che si riserva la possibilità di valutare meglio i contenuti della delibera, rimarcando la disponibilità al confronto, ma anche l’esigenza di avere sul tavolo tutti gli atti. Un atto che ribadisce un punto importante: che la partita su San Siro, oltre che politica, dovrebbe rimanere, prima di tutto, una questione di concretezza progettuale.