Il suo cane non vuole salire in auto, 49enne spara alcuni colpi di pistola in aria: denunciato Un uomo di 49 anni ha sparato alcuni colpi di pistola in aria per convincere il suo cane a salire in auto. È successo nella serata di ieri nel centro storico di Barlassina, in provincia di Monza e Brianza. Dopo l’episodio, che ha scatenato il panico tra i passanti, il 49enne è stato identificato dai carabinieri e denunciato per procurato allarme.

A cura di Francesco Loiacono

Attimi di paura nella serata di ieri, lunedì 6 settembre, a Barlassina, cittadina in provincia di Monza e Brianza. Dopo una serata trascorsa in un locale un uomo ha estratto una pistola, poi rivelatasi essere una scacciacani, sparando alcuni colpi in aria mentre si trovava per le strade del centro storico del paese. A quanto pare il responsabile della sparatoria, un 49enne con precedenti penali, avrebbe estratto l'arma e sparato per convincere il suo cane a salire in auto. L'animale, un barboncino, aveva seguito il suo padrone in un locale, dove l'uomo aveva festeggiato il suo compleanno. Al termine della festa, non è chiaro se offuscato nelle sue decisioni dall'alcol, il 49enne si sarebbe spazientito di fronte alla recalcitranza del cane e avrebbe quindi deciso di "convincerlo" a salire sulla vettura con un metodo decisamente poco ortodosso e pericoloso.

Il padrone del cane è stato denunciato per procurato allarme

Subito dopo gli spari l'uomo si è allontanato come se nulla fosse accaduto in auto e ha raggiunto la sua abitazione. È lì che i carabinieri lo hanno rintracciato, denunciandolo per il reato di procurato allarme. Subito dopo gli spari infatti i militari dell'Arma erano stati allertati da alcuni cittadini e si erano recati nel luogo in cui si era verificato l'episodio. Quindi hanno condotto i necessari accertamenti che hanno consentito in primis di stabilire che i colpi erano stati esplosi da una pistola scacciacani, e poi di risalire all'autore del gesto, poi denunciato.