Il sindaco rimuove la panchina romantica davanti al lago: “Troppe coppie si appartano senza ritegno” Il sindaco di Pescate (Lecco) Dante De Capitani fa rimuovere la panchina dell’amore sul lungolago. “Era presa d’assalto da fannulloni che si fermavano a mangiare e bere. E c’era chi si appartava senza ritegno”. La seduta, adesso, verrà spostata “in una zona più controllata, alla larga da balordi, gozzovigliatori e sporcaccioni”

La chiamavano "la panchina dell'amore". Vista lago, immersa nel verde. E forse gli abitanti di Pescate (Lecco) l'hanno presa troppo alla lettera. "Le coppie qui si appartano senza ritegno. Senza contare i fannulloni che si fermano a mangiare e bere". E così il sindaco Dante De Capitani, da ben tre mandati primo cittadino del paese, in men che non si dica fa rimuovere la seduta in cemento.

Detto fatto. Del resto la fama di "sindaco sceriffo" De Capitani se l'è guadagnata in anni e anni di servizio, e di continue battaglie in nome dell‘ordine e del decoro. "La panchina vista lago, in prossimità del condominio Alfa a Pescate, ultimamente era presa d'assalto da fannulloni e ragazzotti che si fermavano a mangiare e bere, sporcando ovunque e disturbando la tranquillità degli abitanti del posto fino a notte fonda", sono le parole di Dante De Capitani, riportate da Il Giorno. "Il mattino dopo quel luogo sembrava una discarica. In più c'era anche chi, complice la location romantica, si appartava senza ritegno".

Insomma, per il primo cittadino dal pugno di ferro (e dalle celebri posizioni anti-immigrazione) resta solo una cosa da fare. "L'ho smontata e fatta rimuovere. La rimetterò in una zona più controllata, alla larga da balordi, gozzovigliatori e sporcaccioni”. Giustizia è fatta?