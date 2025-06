video suggerito

Il Renato Zero lombardo sotto sfratto: "Nessuno vuole affittarmi casa quando vede i miei dieci cani" Domenico Pansera, in arte Nikoana, 68 anni, cerca casa. Il cantante e performer milanese: "Non so dove andare ma non voglio separami dai miei dieci cani, sono anziani. Quando i proprietari vedono gli animali si tirano indietro"

Il Renato Zero del Pavese cerca casa. E con lui, i suoi dieci cagnolini. "Niente elemosina. Posso pagare un affitto, certo non eccessivo. Mi rivolgo a qualcuno disposto a fidarsi e a concedermi un alloggio con spazio esterno per non separarmi dai miei pelosi".

È l'appello che Domenico Pansera, in arte Nikoana, 68 anni, affida oggi a Corriere della Sera. "Se amate gli animali sapete cosa sto provando. Conoscete il terrore nel pensare che, per ragioni che non puoi controllare, si rischia di doversi separare per sempre. Una conoscente mi aveva concesso di vivere in una casa di sua proprietà. Non avevamo firmato nulla, un accordo sulla parola: forse sono stato un po’ ingenuo, tant'è che, adesso che ha cambiato idea e mi manda via, non posso fare altro che adeguarmi", ha spiegato al giornale il cantante, attore e performer milanese da dieci anni residente a Castelnovetto, nel verde della Lomellina occidentale.

Pansera, per sé e la sua numerosa famiglia, cerca una casa con ampi spazi all'aperto. "Se possedete una casa sfitta in un paese, quindi in un posto tranquillo, e pensate di affittarla, prendetemi in considerazione", sempre le parole del 68enne, che al momento non ha ancora trovato una soluzione adatta. Il motivo? "Quando cerco casa dimostro di potermi permettere di pagare un affitto, ma molti potenziali locatori si tirano indietro quando sanno che ci sono anche gli animali, tutti meticci di taglia media, anziani. Non posso permettere che finiscano i loro ultimi giorni in un canile, lontani da me. Rinuncio a spese personali pur di mantenerli al meglio".

E ancora. "I cagnolini non hanno mai creato problemi, e penso che ai vicini spiacerà non vederli più. La mia vita è stata segnata, oltre alle vicissitudini che colpiscono tutti, dall’ingresso dei ladri proprio in questa casa, circa un anno fa. Mi hanno portato via tutto ed erano anche scappati i cani. Per fortuna li ho ritrovati. Due erano, addirittura, finiti a Milano. Questa nuova difficoltà inaspettata, alla mia età, non ci voleva".