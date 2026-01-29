Il Politecnico di Milano è l’università migliore in Italia, ma solo 45esima in Europa: la classifica QS 2026

(immagine di repertorio)

Il Politecnico di Milano è l'università migliore d'Italia e 45esima in Europa. È quanto emerge dalla nuova classifica relativa al 2026 e redatta dagli esperti globali di formazione di QS Quacquarelli Symonds, la società di consulenza nel settore dell'istruzione con sede a Londra. in generale, le università italiane hanno registrato un calo del circa 41 per cento, in cui 35 su 51 università censite hanno perso posizioni rispetto allo scorso anno. Tra queste compare l'Università Statale di Milano, al 114esimo posto (era al 113esimo nel 2025), mentre guadagnano posizioni l'Università Cattolica del Sacro Cuore e Milano-Bicocca.

Tra le prime 100 università che compongono la classifica QS World University Rankings: Europa 2026, il Politecnico di Milano è l'unica lombarda e la prima italiana, ed è scesa dal 38esimo al 45esimo posto. Il podio è tutto straniero, con l'Università di Oxford prima della classe, seguita dall'ETH di Zurigo e l'Imperial College di Londra.

Tornando alle italiane, dopo l'Alma Mater di Bologna (59esima), la Sapienza di Roma (77esima) e l'Università Padova (92esima), è il turno proprio della Statale di Milano al 114esimo posto. L'Università Cattolica del Sacro Cuore, invece, ha guadagnato quattro posizioni rispetto al 2025, passando dal 140esimo al 136esimo, mentre un solo posto è stato rosicchiato dalla Milano-Bicocca: dal 205esimo al 204esimo. Tra queste, ancora tra le prime 200 a livello europeo, c'è l'Università di Pavia che registra un significativo balzo in avanti, passando dal 196esimo al 178esimo posto.