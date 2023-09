Il Partito Democratico appoggia Marco Cappato per il seggio di Berlusconi a Monza Dopo settimane di silenzio, il Partito Democratico decide di appoggiare la candidatura di Marco Cappato alle prossime elezioni supplettive per il collegio senatoriale di Monza che fu di Silvio Berlusconi. “Non frammentiamo lo schieramento che si oppone alla destra di Adriano Galliani”

La dichiarazione ufficiale, in vista delle elezioni del collegio uninominale Lombardia 06 di Monza e Brianza previste per il 22 e 23 ottobre 2023, è di Igor Taruffi, responsabile dell’organizzazione del Pd: "Il Partito Democratico, specie in elezioni con un sistema elettorale maggioritario che premia chi ottiene anche e solo un voto in più, ha ritenuto privilegiare l'alleanza più larga possibile tra le forze che si oppongono alla destra". Centrodestra, in questo caso, rappresentato dal temibilissimo avversario Adriano Galliani, fedelissimo del Cavaliere e soprattutto presidente della squadra di calcio cittadina, recentemente promossa in Serie A.

"Per questo, anche se avremmo potuto presentare autorevoli candidature espressione del Pd locale, abbiamo ritenuto non frammentare lo schieramento che si oppone alla destra ed appoggiare la candidatura di Marco Cappato". Una scelta sicuramente arrivata al fotofinish, dopo numerosi appelli (apparentemente caduti nel vuoto) da parte dello stesso candidato. Frutto di un mancato accordo interno, che ha portato a un ritardo ormai irrecuperabile per esprimere un nome di partito? Chissà.

Quel che è certo è che, non a caso, la notizia è giunta quasi come un fulmine a ciel sereno anche per il diretto interessato. "Pare che il Partito Democratico non intenda essere rappresentato dalla mia storia e dalle mie battaglie. Saremmo invece ancora in tempo per unire le forze", aveva fatto sapere giusto ieri, deluso, attraverso un post Instagram. "La mobilitazione per portare comunque quelle battaglie in Parlamento con la mia candidatura prosegue". A sorpresa, sotto il sigillo del Partito Democratico. E sotto l'egida di una coalizione che riesce a tenere insieme Calenda, Bonino, Bonelli e Fratoianni.

E così, adesso, non resta che aspettare il Movimento 5 Stelle, a cui Cappato più volte si è rivolto per costruire un'alleanza a campo larghissimo di tutte le forze di opposizione. Dall'altra parte, però, ancora tutto tace. Non per molto, in teoria. È fissata per domenica 17 settembre la scadenza per la presentazione delle candidature, e il tempo stringe. Ma restano ancora dei nodi da sciogliere: il presidente dei pentastellati Giuseppe Conte, secondo i bene informati, sul nome di Marco Cappato sarebbe molto freddo. L'endorsment del Pd potrà cambiare le carte in tavola?