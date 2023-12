Il padre spara alla madre durante una lite, il figlio di 16 anni chiama i carabinieri e la salva Il ragazzino ha sentito le minacce di morte e i colpi di pistola, ha chiamato immediatamente i carabinieri e ha fatto arrestare il padre, che ora dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Foto di repertorio

Non ha potuto godersi neanche il giorno di Natale un ragazzino di 16 anni in via Uccelli di Nemi, zona Ponte Lambro, a Milano. Anche il 25 dicembre ha infatti dovuto assistere alle violenze che il padre esercitava nei confronti della madre. E quella mattina la situazione sarebbe potuta perfino degenerare, se lui non avesse avuto la prontezza di chiamare i carabinieri e far arrestare l'uomo che aveva già sparato un colpo dalla sua pistola scacciacani.

Il 16enne si è infatti svegliato con i due genitori che litigavano violentemente e il padre, un 43enne di origini filippine e incensurato, che insultava e percuoteva la moglie, una connazionale di 46 anni. Ha tentato, invano, di farli smettere. Poi ha sentito l'uomo minacciare di morte la madre e, poco dopo, un colpo di pistola. Fortunatamente esploso da una scacciacani e che non ha colpito nessuno. Ma a quel punto ha deciso che non potevano continuare a subire, altrimenti le cose non sarebbero andate per sempre bene.

Si è chiuso nella sua stanza e ha chiamato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato la donna che piangeva disperata, il ragazzino terrorizzato nella sua stanza e l'uomo in cucine ancora visibilmente alterato. Lo hanno bloccato e arrestato, per poi denunciarlo per maltrattamenti in famiglia. Intanto hanno sequestrato la pistola e il bossolo, che saranno una prova fondamentale oltre alla denuncia di moglie e figlio. I due hanno raccontato che sono anni che subiscono le violenze e la prepotenza del padre.