Il miglior panettone d’Italia è di Diego Crosara della pasticceria Marchesi: quanto costa e dove acquistarlo La competizione promossa da Confcommercio premia il miglior panettone tradizionale classico senza glassa. Vincitore di quest’anno è il pastry chef di Marchesi Diego Crosara: succede a Sal De Riso, pasticcere campano vincitore dell’edizione 2022.

Diego Crosara, pasticcere di Marchesi a Milano

Torna finalmente a Milano il titolo di panettone più buono d'Italia. Ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento della kermesse Artisti del Panettone, organizzata da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, è stavolta la storica pasticceria meneghina Marchesi, e in particolare il suo pastry chef Diego Crosara: suo infatti, secondo la giuria presieduta dal campione uscente Sal De Riso, è il miglior dolce natalizio tradizionale, realizzato senza glassa e senza creme.

La classifica dei migliori panettoni d'Italia

A fargli compagnia sul podio nazionale, rispettivamente al secondo e al terzo posto, sono Mattia Premoli della pasticceria Primula (Treviglio, Bergamo) e Andrea Tortora di AT Pâtissier. "Marchesi ha realizzato un panettone nel pieno rispetto della tradizione milanese", il commento proprio di Sal De Riso, pasticcere della costiera amalfitana vincitore della competizione nel 2022. "È caratterizzato dall’equilibrio non solo nel gusto e nella parte aromatica ma anche nell’impasto, dall’alveolatura regolare e con una perfetta disposizione della frutta candita.”

La premiazione, che ha visto fra gli altri sul palco lo chef Alessandro Borghese, si è tenuta ieri mattina nella sede di Confcommercio a Milano, a Palazzo Castiglioni (corso Venezia 47), nell’ambito di Happy Natale Happy Panettone, iniziativa volta alla valorizzazione del tipico dolce delle feste invernali, sempre più apprezzato in tutta Italia.

Dove acquistare e quanto costa il panettone di Marchesi

Il negozio originale dell'antica pasticceria Marchesi, a Milano dal 1824, sorge ancora in via Santa Maria alla Porta, all'incrocio con corso Magenta. Nel corso degli anni si è arricchito di altri due punti vendita: all'interno della Galleria Vittorio Emanuele, tra poltrone di velluto e bicchieri di cristallo, e nel cuore del Quadrilatero della Moda in via Montenapoleone.

A questi indirizzi (e online sul sito di Marchesi) si può trovare il classico panettone milanese, realizzato con lievito madre e frutta candita al naturale, al costo di 46 euro per un chilo di prodotto (68 euro per il panettone da 1,5 chili, 92 euro per 2 chili, 122 euro per tre chili) disponibile anche in confezione di latta (64 euro) o rivestito da una preziosa coperta di velluto (445 euro).