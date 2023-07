Il messaggio in bottiglia ritrovato nel lago di Garda dopo 11 anni: “Rimani bello come oggi” È “caccia” adesso agli autori del messaggio in bottiglia affidato alle acque del lago di Garda nell’agosto del 2012: si chiamano Sabrina e Dennis, e sono quasi sicuramente due turisti tedeschi. “Speriamo che si facciano sentire”

La spiaggia di Salò sul lago di Garda

Una bottiglia sul fondo del lago, un po' nascosta dalla sabbia. All'interno del vetro, un foglio di carta ancora intatto, scritto a mano in tedesco. "Rimani limpido e bello come oggi, caro lago di Garda". Questo è quello che i subacquei della ditta Athos Group hanno letto mentre stavano effettuando il controllo delle boe di ormeggio sulla spiaggia di Malcesine, lago di Garda: un vero e proprio messaggio in bottiglia, affidato alle acque dolci nell'agosto 2012.

Il messaggio in bottiglia ritrovato dopo 11 anni

Oggi, dopo 11 anni, quella lettera torna a galla. E diffonde il suo messaggio di speranza, semplice e sincero. "Caro lago di Garda, con questo messaggio in bottiglia ci auguriamo che le nostre famiglie, i nostri amici e noi restiamo sempre felici e in salute. Caro lago di Garda, rimani bello e limpido come lo sei oggi". Così, adesso, è "caccia" agli autori. A giudicare dalla firma, si chiamano Sabrina e Dennis, e sono quasi sicuramente due turisti tedeschi.

L'appello del Comune

Dopo il ritrovamento del messaggio, il Comune ha infatti lanciato un appello per ritrovare i due turisti che lo hanno gettato nel lago più di un decennio fa. “Speriamo che si facciano sentire perché vogliamo innanzitutto ringraziarli e averli di nuovo ospiti a Malcesine, per fargli apprezzare la bellezza del nostro territorio”, spiega Sara Pallua, assessora al turismo di Malcesine, a La Repubblica. “Tornando qui avranno la conferma che il lago è rimasto bello e pulito come se lo ricordano loro”.