"Ho 97 anni, quando mi vaccinate?". Lo scrivo un'anziana di Caponago in Brianza su un foglio, poi si lascia scattare una foto che ha fatto il giro dei social. Foto e messaggio è stato ripreso dalla sindaca del paese alle porte di Monza, Monica Buzzini che precisa che in Brianza ancora tanti si fanno la stessa domanda: "Questa mattina ho ricevuta telefonata, perché tanti cittadini hanno ormai il mio numero da un anno a questa parte, da un cittadino, ricoverato, chiedendo a me quando lo vaccineranno, persona con salute delicata e fragile. Ora una cittadina caponaghese lancia sui social la domanda per avere una risposta". Tanti i commenti di supporto alla pensionata che attende ancora l'sms di Regione Lombardia per fissare l'appuntamento del suo vaccino anti Covid.

Prima dose a tutti gli over 80 entro l'11 aprile

La domanda della 97enne arriva dopo due giorni difficili per la campagna vaccinale in Lombardia: qui lo scorso weekend è andato in tilt il sistema di prenotazione gestito dalla società d'informatica Aria soprattutto nelle province di Monza, Como e Cremona: non partono gli sms che indicano agli over 80 e agli insegnanti, ovvero chi ha la priorità in questa fase delle campagna vaccinale, luogo e ora dell'appuntamento. Così in tanti non si presentano e le giornate di sabato e domenica si trasformano in una corsa contro il tempo inviando convocazioni all'ultimo minuto per evitare che le dosi vadano sprecate. Tanti over 80, dunque, attendono ancora il messaggio di convocazione: al momento è stata somministrata la prima dose a circa metà degli ultra ottantenni, la previsioni è di completare le prime iniezioni entro l'11 aprile e le seconde per la fine del mese. Così spera anche la pensionata di 97 anni della Brianza.