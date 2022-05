Marito, moglie e figlia abbandonano disabile nella sporcizia e senza cibo per rubargli soldi Dal 2011 e fino al 2016 hanno maltrattato un disabile psichico utilizzando anche il suo patrimonio. Per questo motivo un medico insieme a moglie e figlia sono stati condannati.

A cura di Ilaria Quattrone

Avrebbe subito anni di maltrattamenti dal suo medico e dalla famiglia di quest'ultimo: tutti e tre (marito, moglie e figlia) sono adesso stati condannati proprio per le atrocità che avrebbero fato subito all'uomo. Questi, una persona affetta da gravi problemi psichici, era stato trovato nel 2017 in condizioni igieniche-sanitarie terribili: i maltrattamenti risalgano quindi al periodo che va dal 2011 al 2016.

Le condanne nei confronti della famiglia

Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", la decima sezione del Tribunale di Milano, su richiesta della pg Bianca Maria Eugenia Baj Macario, ha condannato a nove anni Maria Luisa Palma che altro non sarebbe che l'infermiera e moglie del medico. La donna è stata condannata per peculato, indebito utilizzo di carte di pagamento, circonvenzione d'incapace e maltrattamenti. Il medico Piero Mita è stato invece condannato a tre anni e dieci mesi per indebito utilizzo di carte di pagamento e per circonvenzione di incapace. Due anni invece per la figlia Teresa Valentina Mita e segretaria del medico.

I maltrattamenti scoperti dai carabinieri

Proprio nel 2017 alcuni inquilini del palazzo in cui viveva l'uomo, avuto sentore di quello che stava accadendo al 50enne, avevano allertato i carabinieri: i militari avevano trovato il disabile tra sporcizia e armadietti della dispensa del cibo chiusi a chiave. Dalle indagini è poi emerso che il medico aveva utilizzato i soldi dell'uomo e avrebbe inserito la moglie come amministratrice di sostegno. Lo avrebbe poi maltrattato – sia verbalmente che fisicamente – costringendolo addirittura a lavorare nel B&b della coppia.