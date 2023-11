Il letto prende fuoco mentre dorme: 48enne soccorsa con gravi ustioni Il letto ha preso fuoco per cause accidentali quando la 48enne stava ancora dormendo. All’arrivo dei soccorsi la donna aveva ustioni di secondo grado su gran parte del corpo.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una 48enne è rimasta gravemente ustionata a causa di un incendio scoppiato dal letto di casa sua a Pegognaga, in provincia di Mantova. All'abitazione di via XXV sono arrivate l'automedica da Roncoferraro, un'ambulanza della Croce Rossa di Suzzata e una squadra dei vigili del fuoco intorno alle 9:30 di questa mattina, martedì 21 novembre. La donna, stando alle prime informazioni, avrebbe riportato ustioni anche di secondo grado su molte parti del corpo.

All'arrivo dei pompieri, la 48enne era già fuori dalla propria abitazione. L'incendio sarebbe divampato nelle prime ore di questa mattina, mentre la donna ancora stava dormendo. A dare l'allarme è stato un vicino di casa che ha visto il fumo uscire dalle finestre dell'appartamento.

I sanitari del 118 hanno trasportato la 48enne all'ospedale di Mantova anche se, viste le sue condizioni, potrebbe presto essere trasferita al Niguarda di Milano dove c'è il reparto Grandi ustionati. La donna, infatti, ha riportato ustioni di primo grado sul viso e di secondo grado su gran parte del corpo.

L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso che le fiamme, che ormai avevano invaso l'intera camera da letto, non si propagassero per il resto della casa. Nel cortile dell'abitazione è possibile vedere i resti del letto andato a fuoco che sono stati lanciati dalla finestra.

Poco dopo sono arrivati sul posto anche i carabinieri di Pegognaga. Ai militari sono stati affidati i rilievi del caso e, dopo le verifiche, è stato accertato che l'incendio non è divampato per cause dolose. È probabile, invece, che si sia verificato un corto circuito alla termocoperta oppure che il caricatore della batteria del cellulare si sia surriscaldato.