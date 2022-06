Il furgone gli taglia la strada, gravissimo 17enne in moto È successo a Castiglione delle Stiviere (Mantova). Gli amici, che hanno assistito alla scena, sono pronti a confermare la loro versione anche davanti ai carabinieri.

Gravissimo incidente nella tarda mattinata di ieri a Castiglione delle Stiviere (Mantova). Pietro Tosadori, un ragazzo di 17 anni alla guida della sua moto Husquvarna, si è scontrato con un furgone; l'impatto l'ha poi scaraventato contro un muro. La dinamica è ancora tutta da ricostruire ma, da una prima analisi, pare che la causa del disastro sia da attribuire a una mancata precedenza da parte del conducente del furgone. Lo dicono gli amici che hanno assistito alla scena, e hanno riferito alle forze dell'ordine che il furgone avrebbe addirittura tagliato la strada. Versione che il gruppo dice di voler confermare anche davanti ai carabinieri di Castiglione delle Stiviere.

Lesioni gravissime

Gravissime ora le condizioni di Pietro, che frequenta il quarto anno dell'Istituto tecnico industriale di Lonato (Brescia): ha riportato un trauma al cranio e uno al volto, fratture multiple alle gambe e a un braccio. Data la gravità delle lesioni il ragazzo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso. La prognosi resta riservata. Nessuna conseguenza di rilievo invece per il conducente del furgone, un 51enne del luogo. Intanto i carabinieri di Castiglione, vista la gravità delle condizioni del diciassettenne, hanno posto sotto sequestro sia il furgone che la moto.