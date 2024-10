video suggerito

Il fratello di Giulia Tramontano diventa papà e chiama la figlia come lei: "Una stella caduta rinasce in te" Chiara Tramontano ha annunciato la nascita della nipote, figlia del fratello Mario. Si chiama Giulia Tramontano, come la sorella uccisa il 27 maggio del 2023 dal compagno Alessandro Impagnatiello mentre era incinta di 7 mesi del figlio Thiago.

Mario e Giulia Tramontano

"Benvenuta piccola Giulia. Porti nel nome un legame d'amore che il tempo non spezza, una stella caduta che ora rinasce in te". Sono le parole con cui questa mattina Chiara Tramontano ha annunciato sui social la nascita della nipote, figlia del fratello minore Mario: una femmina, chiamata proprio come la sorella Giulia Tramontano, uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello nel maggio del 2023, mentre era incinta di 7 mesi del piccolo Thiago.

Chiara Tramontano ha dato così il benvenuto alla piccola con una foto su Instagram, rivelando il nome scelto per la neonata nata nella mattinata del 2 ottobre 2024, un anno e mezzo dopo la tragedia che ha sconvolto l'intera famiglia. "Nei tuoi occhi vedremo riflessi i ricordi, nelle tue mani il futuro che abbracci. La vita è un dono, un filo che unisce, un nuovo capitolo scritto con il cuore", ha scritto. Un messaggio di amore e speranza ricondiviso dallo stesso Mario Tramontano, che ha commentato: "L'amore di papà".

Intanto è in corso il processo di primo grado nei confronti di Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell'omicidio della fidanzata e accusato ora di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Decisivo, ai fini della sentenza, sarà l'esito della perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assise.

Giulia e Chiara Tramontano