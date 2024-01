Il fondatore del bar dove sono stati vinti 5 milioni: “Non sappiamo chi sia, di certo non una persona già ricca” “Il nostro è un quartiere popolare, sono certo che chi ha vinto non è una persona già ricca”: a dirlo a Fanpage.it è il fondatore del bar di Milano dove sono stati vinti 5 milioni di euro con un biglietto della Lotteria Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Emanuele Stella è il padre di Luigi, titolare del bar Valdagno a Milano dove sono stati vinti 5 milioni di euro con un biglietto della Lotteria Italia 2023-2024. Il locale si trova in via delle Forze Armate al civico 212 e, da quando è stata appresa la notizia, è divenuto sede di festeggiamenti e luogo di attrazione per giornalisti e curiosi.



"Da stamattina i clienti chiamano per sapere il nome del vincitore", racconta a Fanpage.it il pensionato che negli anni Settanta ha rilevato il bar per poi cederlo al figlio. I biglietti sono stati venduti fino a mezzogiorno di ieri, sabato 6 gennaio: "Chiunque ne ha comprato uno: vecchiette, muratori, vigili e anche un signore anziano che è arrivato con la bombola d'ossigeno".

E tra chi ne ha acquistato uno, c'è anche lui: "Anche io ne avevo comprato uno. Peccato però che il mio biglietto finiva con il numero 33 mentre quello fortunato con il 31". Nonostante un po' di amaro in bocca, il signor Emanuele è certo che l'acquirente sia un cliente che vive nel quartiere: "Il nostro è un quartiere popolare. Sono certo che questi soldi sono andati a una persona che non era già ricca".



Il capoluogo meneghino non è l'unico a festeggiare. In Lombardia sono stati vinti complessivamente 8,5 milioni di euro. Il terzo premio (due milioni di euro) è stato venduto ad Albuzzano, in provincia di Pavia, nella tabaccheria di Chiara Delmonte in viale Lodi al civico 11. Il quarto premio invece (1,5 milioni di euro) è stato vinto a Roncadelle (Brescia): il biglietto fortunato è stato venduto in via Enrico Mattei al civico 37 nel locale di Valerio Cornali.