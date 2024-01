Lotteria Italia, in Lombardia vinti oltre 8 milioni di euro: il primo premio a Milano A Milano sono stati vinti 5 milioni di euro con Lotteria Italia. Terzo posto per la provincia di Pavia e quarto posto per la provincia di Brescia: la Lombardia ha incassato oltre 8 milioni di euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

In Lombardia sono stati vinti complessivamente 8,5 milioni di euro con i biglietti della Lotteria Italia 2023-2024. Il primo premio di cinque milioni di euro è stato vinto a Milano: il biglietto è stato venduto al bar Valdagno che si trova in via delle Forze Armate 212. Il secondo premio da 2,5 milioni di euro è stato venduto nell'area Campagna Nord a Campagna, in provincia di Salerno.

Dove sono stati vinti il terzo e il quarto premio in Lombardia

Il terzo premio è stato invece vinto ad Albuzzano, che si trova in provincia di Pavia: il biglietto da due milioni è stato venduto nella rivendita di Chiara Delmonte, che si trova in viale Lodi 11. Non è finita qui. Il quarto premio, infatti, è stato vinto a Roncadelle (Brescia): sono stati ottenuti 1,5 milioni di euro. Il biglietto è stato venduto in via Enrico Mattei, 37 nel locale di Valerio Cornali.

Nella provincia di Milano venduti oltre 400mila biglietti

Al momento non si conosce l'identità di nessuno dei vincitori. In totale sono stati assegnati 210 premi: il bottino è stato di oltre 17 milioni. Sulla base dei dati raccolti fino a questo momento, per l'ultima edizione della Lotteria sono stati venduti oltre sei milioni di biglietti. Il dato è in crescita rispetto all'edizione dello scorso anno.

In Lazio, Lombardia e Campania è stato venduto il maggior numero di biglietti. Solo nella provincia di Milano ne sono stati venduti oltre 400mila. In prima posizione però la Capitale con oltre 900mila biglietti. Al terzo posto invece la provincia di Napoli con oltre trecentomila biglietti venduti.